La Cuba del Recuerdo | La bolita y la charada en Cuba

Bailar una buena rumba.

Vamos a explicar en qué consistían los dos.

Los terminales se jugaban todos los sábados con los números que salían en la lotería nacional como primero, segundo y tercer premio, teniendo solo en consideración los dos últimos números (decena) o los tres últimos números (centena) de los tres primeros premios.

Por ejemplo si tú jugabas el 23 fijo y corrido

Y uno de los números de primeros premios terminaba en 23, ganabas, si era en el primer premio era “fijo” si era en uno de los otro dos entonces lo ganabas corrido.

Si apostabas al 23 un peso fijo y uno corrido y salían:

1.- premio 13,423

2.- premio 22,418

3.- premio 36,423

Entonces ganabas $100 por salir fijo (terminal del primer premio) y $50 por salir corrido en el tercer premio.

También jugábamos la centena fija y corrida, en el ejemplo anterior si jugabas la centena 423 un peso fijo y otro corrido pues ganabas $200 por salir la centena en el primer premio y $60 por salir la centena en el tercer premio, lo mismo era si salía la centena en el segundo premio. No necesariamente tenías que jugar un peso, podías jugar más de uno o menos de uno y te pagaban de acuerdo a lo apostado.

Por los años cincuenta se inventó jugar el “parlé”, que consistía en jugar dos números de terminal decena y si salían en cualquiera de los tres premios te ganabas $100 por cada diez centavos que apostaras.

Por ejemplo si jugabas dos pesos a el 23 con 12 y salían

1.- premio 19,518

2.- premio 14,712

3.- premio 8,723

Pues ganabas $2,000, (o sea $100 pesos por cada diez centavos)

En la charada cubana cada número tiene un significado, por ejemplo: (los que me acuerdo)

1 Caballo

2 mariposa

3 marinero

4 gato

5 monja

6 jicotea

7 mierda

8 muerto

9 elefante

10 pescado

11 gallo

12 mujer de la vida ( puta)

13 chulo

14 cementerio

15 niña bonita

16 buey

17 San Lázaro

19 lombriz

20 tibor

21 majá

22 los paticos

23 vapor

24 paloma

25 piedra fina

26 anguila

27 avispa

28 chivo

30 camarón

31 venado

33 tiñosa y edad de Cristo

45 presidente

47 pájaro

77 muletas de San Lázaro así era del 1 al 99.

88 espejuelos de Mahoma

Etc., etc., estos son los que me acuerdo, se usaba jugar de acuerdo con lo soñado, por ejemplo una noche yo soñé con el presidente Batista y jugué el parlé

10 para 45 un peso

10 de marzo día del golpe

Y 45 presidente, salió y me gane $1,000, que para un muchacho de 17 años eso era dinero en Cuba, pues en el 1956 por un peso cubano te daban un dólar y ocho centavos, ahora que lo pienso debí de haber apostado más.

También estaba la bolita o charada lo cual era “tirado” (escogido el número) por individuos privados llamados “bancos”, uno de ellos era Miguel Ángel, se jugaba así

El banco decía un “verso” por la mañana, y de acuerdo con el verso uno trataba de adivinar que era siempre teniendo en mente el significado de cada número explicado anteriormente.

Por ejemplo

Miguel Ángel decía por la mañana:

Animalito que tiene barba y berrea

A las tres de la tarde tiraba el número que era el 28, “chivo” el chivo tiene barba y berrea.

Por cada diez centavos te pagaban $10 si acertabas. Claro nunca era tan fácil el verso, me acuerdo que un día Miguel Ángel dijo el siguiente “camina por los tejados y vuela” y después tiró el 9 “elefante” por poco lo matan. Se quiso disculpar diciendo que era el elefante Dumbo.

En la idiosincrasia nuestra, el juego de los terminales y la bolita no es jugar, es una manera de suplirse de un dinerito extra para “resolver”. Yo he oído a cubanos I que dicen que van a Las Vegas a ver los shows y que por nada de la vida juegan porque no son jugadores y sin embargo apuntan a la bolita y a los terminales todas las semanas.