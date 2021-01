La Cuba del recuerdo | La aviación en Cuba

Había un primer premio consistente en $10,000 y el segundo en $5,000.

Dos pilotos cubanos se disputaron el primer premio: Rosillo y Parlá. El primero en un monoplano francés Bleyrot y el segundo, oficial de la aviación de la marina cubana, en un hidroavión Curtíss con 80 caballos de fuerza.

Los dos estaban en cayo hueso esperando las condiciones para el vuelo, cuando un grupo de cubanos le pidieron a Rosillo que efectuara un vuelo de exhibición para verlo volar, el accedió pero tuvo la mala suerte que la hélice se le rompió en el vuelo, tuvo que esperar a que le llegara una hélice de Cuba la cual se demoraba. Había mal tiempo y Parlá no podía efectuar su vuelo, entonces llegó la hélice de Rosillo y el tiempo mejoró notablemente, así que dispusieron el vuelo para el el 17 de Mayo de 1913.

Tres barcos de la marina de guerra cubanos estaban en el recorrido por mar cada 20 millas, el “Hatuey”, el “Patria”y el “24 de Febrero” junto con el cañonero americano “Peoria” para recogerlo del Mar en caso de accidente.

El 17 de Mayo Rosillo despega de Cayo Hueso a las 5 y 17 AM. y hace el vuelo a La Habana en dos horas y 30 minutos. Tuvo el percance de acabársele la gasolina cuando estaba sobre tierra cubana y no pudo aterrizar en el polígono de Columbia, lo tuvo que hacer en el campo de tiro.

Parlá despegó a las 5.57 AM y cuando estaba a una hora de vuelo tuvo que virar pues el timón de cola no le funcionaba debido a cables que se habían partido. Después de arreglar el problema despegó el 19 de Mayo, ahora sin la protección de la marina pues se habían retirado los barcos, pasaron varias horas y no se sabía de Parlá, pensaron que estaba en el mar en algún lugar, pero lo que pasó fue que se desvió de su vuelo debido a mal tiempo y amarizó en la bahía del Mariel y fue para la Habana en auto ganando el segundo premio. Cuba fue quien ganó pues fueron dos cubanos los que hicieron esa hazaña poniendo su nombre en la historia mundial de la aviación.

Inmediatamente empezó Pan American con su hidroavión a volar entre Miami y La Habana, levantando vuelo en la bahía de Biscayne y amarizando en la bahía de La Habana.

En el 1936 el piloto Menéndez Peláez hace un vuelo transatlántico de La Habana a Sevilla poniendo el nombre de Cuba más alto en la aviación mundial. Hasta ese momento ya los aviones aterrizaban en el aeropuerto militar en Columbia. Al principio de los años 1930 el Presidente Machado construye el aeropuerto internacional cubano en Rancho Boyeros a 20 minutos de La Habana, el cual tiene un lugar importante en mi vida pues en el año 1933, mi padrino Restituto Sánchez compró esa finca de una caballería y media de tamaño, la llenó de árboles frutales y la llamó El Caimito, ella esta justo al lado de la pista de aterrizaje.

Cuando muere mi padrino pasa a mi abuelo y cuando este fallece pasa a nosotros, yo tenía 11 años cuando eso y prácticamente mi juventud la pasé divirtiéndome en ella.

Es de tierra colorada donde no hace falta ningún tipo de abono para que todo florezca

y crezcan los vegetales sanos y enormes. Había una mata de mangos que tenía una rama horizontal donde yo me sentaba a comer los mangos y a ver los aviones aterrizar y despegar. La finca queda al fondo del aeropuerto al lado del Expreso Aéreo Interamericano y la aviación de la Cruz Roja k.

El señor López Vilaboy era el

representante de todos los accionistas dueños de la Compañía Cubana de Aviación y dueño del aeropuerto. El le compró 20.000 metros cuadrados para ampliar la pista en el 1956 y la revolución del 26?de Julio nos la arrebató.

Hasta el 1958, Cuba se convirtió en un centro de comunicación entre Europa y la America por su estratégica posición en el Golfo de México. Todos los vuelos de y hacia Europa pasaban por Cuba. También existía una red de vuelos interiores dentro de la isla acercando enormemente todas las ciudades de ella.

Aerovías Q, Delta, National, Iberia, TWA, Eastern, Pan American, Línea Aeropostal Venezolana, Compañía Cubana de Aviación, etc., con los aviones más modernos tenían muchos vuelos diarios, comunicando con todas partes del mundo, convirtiendo el aeropuerto de Rancho Boyeros uno de los más ocupados hasta el año 1958. Teniendo así Cuba un lugar importante en la aviación mundial dando esto una fuerte suma de ingresos

monetarios a la isla.