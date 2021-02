La cuba del recuerdo | El agua de Clavelito

El segundo apellido de su madre era Clavero y en Cuba se usaba identificar a la familia por el apellido más sonoro, por eso la familia de Miguel Alfonso Pozo eran los Claveros, y siendo él más chiquito le pusieron de apodo Clavelito y eso lo acompañó toda su vida.

Fue un trovador que durante la primera mitad del Siglo XX cantó sus canciones guajiras por toda Cuba.

En su juventud se ocupa como vendedor callejero de ambulante con muy lindas trovas de acuerdo con el producto que vendía.

Comienza como cantante con el dúo Moriano-Clavelito transmitiendo por la CMHI de Santa Clara.

Un tiempo después Amado Trinidad, dueño de la RHC Cadena Azul, lo contrata para que escriba las décimas del programa “Pepe Cortez el bandolero Romántico”, donde se contaban las aventuras de Manuel Garcia, el Rey de los campos de Cuba, que robaba a los Ricos para dárselo a los pobres.

Inmediatamente lo contrata los hermanos Mestre, para transmitir un programa por el Circuito CMQ de música campesina con la Calandria matanzera de compañera musical. Al principio ellos dos creaban controversias entre las mujeres “las gordas y las flacas, las solteras y las casadas, la rubias y las trigueñas, etc.)

Después cambian el formato del show consistente en que público le mandara cartas con problemas personales y el con la Calandria, gran cantante cubana expresionista de la décima guajira cubana, le daban consejos de cómo solucionarlos siempre en el formato de punto guajiro, o sea décimas. Uno de los programas con más audiencia era el Rincon Criollo. Ahí está por gran tiempo, hasta que Goar Mestre se entera que en las cartas le mandaban dinero y lo despide.

Entonces lo contrata Gaspar Pumarejo, dueño de Unión Radio Televisión para que hiciera un programa llamado “Controversias de la pelota”

entre los equipos Habana (los leones) y Almendares (los alacranes) junto con Coralia Fernández otra gran cantante de la décima guajira.

En 1951 Ángel Cambó compra Unión Radio y le da mano abierta a Clavelito para que hiciera el programa que quisiera.

Entonces el pone en movimiento una idea que tenía desde hace tiempo “El vaso de agua de Clavelito”, el le pedía al radioyente-televidente que pusiera un vaso de agua encima del receptor junto con su mano derecha y entonces el cantaba:

Pon tu pensamiento en mi

Y harás que este momento

Tu fuerza de pensamiento

Ejerza el bien sobre ti.

Después el show se componía de canciones alegres campesinas junto con la lectura de algunas cartas que le mandaba el pueblo. Ese programa fue un éxito inmediato, teniendo una audiencia récord. Yo tengo que decir que aunque no le mandé cartas a Clavelito, si le puse con mucha fé mi vasito de agua encima del radio, porque no teníamos televisor en ese tiempo. Ese programa se hacía por la tarde como a las cuatro y yo a esa hora llegaba del colegio y estaba en casa de mi abuelo y yo oía ese show con mi abuelita Elena, tengo grabada en mi mente la imagen del radio de mi abuelo, un RCA Victor con su vaso de agua encima. Nosotros los cubanos siempre nos hemos “limpiado el pecho” (significa en cubano que aunque no crea, lo creo) diciendo “yo no creo en eso, pero lo respeto”. El show fue un exitazo, entonces Unión Radio crea espacios durante el día para contestar cartas escritas a Clavelito, obligando así a que los oyentes estuvieran conectados con la estación radial el día entero.

Tan arremetedor fue el triunfo que cantores cubanos le hicieron sones y guarachas a Clavelito, entre ellos el trío Servando Díaz le compuso:

A clavelito no le da el santo

Pero adivina mucho mejor

Poniendo un vasito de agua

Sobre su radio o televisor

Pida usted que desea

Con mucha fe y sin temor

Ya verá como lo acierta

El bardo adivinador

De esta si no se escapa

Ni el platillo volador

El babalao de Guanábacoa

Con Clavelito

se quedó chiquito.

Jonny Pacheco junto con Hector Casanova le hicieron tremenda salsa

Al agua de Clavelito.

“ Toma

El agua

De clavelito”

Esto fue una tremenda conmoción en la Republica de Cuba entera que se mantenía conectada el día entero a Unión Radio.

En esa situación, La Comisión de Ética Radial, el Bloque Cubano de Prensa y la Asociación de anunciantes de Cuba se unen para clausurar el show, siendo suspendido éste.

Después Clavelito sigue en Unión Radio pero el Agua de Clavelito se seca. Y se termina esa saga.

Tan famoso era que la Republica entera se paralizaba a la hora de este show, y aunque lo nieguen muchos cubanos de hoy en día, ellos ponían su vasito de agua con fè en Clavelito.