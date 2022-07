"La chica salvaje" cobra vida y llega a la pantalla

Reese Witherspoon y la productora Elizabeth Gabler, cuyos créditos incluyen “Life of Pi” ("Una aventura extraordinaria") y “Hidden Figures” ("Talentos ocultos"), fueron las primeras defensoras de “Where the Crawdads Sing”, que se convirtió en un fenómeno editorial poco probable, con más de 12 millones de ejemplares vendidos y un récord de 191 semanas en la lista de éxitos literarios. Se propusieron hacer un largometraje y reclutaron a Lucy Alibar, la guionista nominada al Oscar de “Beasts of the Southern Wild" (en español “Una niña maravillosa” o “La niña del sur salvaje”, según el país), para intentar adaptar la novela lírica, que es a su vez un romance, un cuento sobre el paso a la mayoría de edad, un drama judicial, un misterio y una celebración del mundo natural.