La Champions cierra su fase de liga con una tanda de 18 partidos simultáneos

Robert Lewandowski del Barcelona celebra con su compañero Marcus Rashford tras anotar en el encuentro ante el Slava Praga en la Liga de Campeones el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Los 36 equipos disputarán 18 partidos que comienzan simultáneamente, a las 2000 GMT. Únicamente el líder Arsenal y el segundo Bayern Múnich han asegurado uno de los ocho boletos automáticos a los octavos de final.

Desde el Real Madrid, tercero con 15 puntos, hasta el Borussia Dortmund, 16to con 11 puntos, buscan ubicarse entre los ocho primeros cuando suenen el silbatazo en ocho países diferentes de Europa.

La diferencia entre el octavo Chelsea y el noveno Barcelona, ambos con 13 puntos, es que el club inglés tiene seis goles más.

Se perfila un desenlace similar al de la temporada debut del nuevo y ampliado formato de la Liga de Campeones, cuando el corte fue de 16 puntos para entrar entre los ocho primeros.

Aún así, el campeón defensor Paris Saint-Germain demostró hace un año que terminar 15to —y tener que sortear un playoff de eliminación directa a dos partidos en un calendario congestionado de febrero— no necesariamente es un obstáculo para ganar el título.

París será el escenario del duelo entre el PSG y Newcastle, sexto y séptimo, respectivamente. Ambos suman 13 unidades. El que pierda seguramente irá a los playoffs. Un empate podría enviar a ambos al sorteo del viernes que involucra a todos los equipos que terminen del noveno al 24mo puesto.

El Barcelona y el Manchester City estarán en guardia para aprovechar cualquier desliz en la parte superior de la tabla. El Barça recibe a un Copenhague que se ubica 26to, mientras que el City hará otro con el Galatasaray turco, 17mo con 10 puntos.

Qarabag también acumula 10 tantos y visita al Liverpool, cuarto en la clasificación. Ya es la temporada más exitosa para un club de Azerbaiyán en la Copa de Europa o la Liga de Campeones.

Napoli corre el riesgo de ser el mayor damnificado. El campeón italiano peligra despedirse temprano pues languidece en el 25to puesto antes de su encuentro contra Chelsea, el exequipo de su entrenador Antonio Conte.

Benfica, con seis puntos, precisa vencer al Real Madrid, equipo al que su técnico Jose Mourinho también dirigió, para permanecer en la competición. El Inter de Milán visita al Dortmund con la necesidad de ganar para evitar los playoffs.

El Bodo/Glimt de Noruega suma seis unidades tras su sorprendente victoria la semana pasada contra el City y ahora visita al Atlético de Madrid, 12do en la tabla.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP