La Casa Blanca crea un salón de la vergüenza para medios de comunicación

El fin de semana de Acción de Gracias, la presidencia lanzó un portal web que, según dice, destacará el sesgo por parte de los medios de comunicación, señalando al Boston Globe, CBS News y The Independent como inauguradores de su sección “medio infractor de la semana”.

Es la novedad más reciente en la lucha contra lo que Trump etiquetó como “noticias falsas” desde su primer mandato. El presidente republicano ha llevado a medios como CBS News y The Wall Street Journal a los tribunales por su cobertura, está luchando contra The Associated Press en los tribunales por el acceso a los medios y ha tomado medidas para desmantelar medios administrados por el gobierno como Voice of America.

Trump también ha lanzado ataques personales. Apenas el último mes, le dijo “silencio, cerdita” a una reportera que le hacía preguntas a bordo del Air Force One; a un reportero de The New York Times le dijo que era “feo, tanto por dentro como por fuera” y a una periodista de ABC News le dijo en público que era “una reportera terrible”.

“Sinceramente es abrumador soportar todo esto y tener que defenderse constantemente de estas noticias falsas y estos ataques”, expresó Karoline Leavitt, secretaria de prensa, quien dijo que el nuevo portal web era un intento de responsabilizar a los periodistas.

Después del debut, la Casa Blanca pidió voluntarios para enviar sus propios ejemplos de sesgo mediático. “Los llamados ‘periodistas’ han hecho imposible identificar cada historia falsa o engañosa, por lo que la ayuda del pueblo estadounidense es esencial”, dijo la oficina de prensa de Trump.

A pesar de los ataques, Axios escribió esta semana que los medios de comunicación dominantes están terminando el año “tan dominantes como siempre” en capturar la atención del presidente y establecer la agenda de Washington, citando como ejemplo la cobertura de The Washington Post sobre los ataques militares contra supuestos barcos de traficantes en aguas internacionales.

La ironía es que Trump interactúa con los reporteros a un nivel que no ha visto con ningún otro presidente en su vida, dijo Jim VandeHei, CEO de Axios y coautor del informe junto con Mike Allen.

“Siempre se ha quejado de los medios y la prensa”, dijo VandeHei a The Associated Press. “Devora estas cosas como papas fritas calientes de McDonald’s. Es un consumidor masivo de esto. Lo ve, llama a los reporteros, recibe llamadas de los reporteros... Esa siempre ha sido la contradicción con él”.

Los primeros “galardonados” de los medios fueron criticados por historias sobre la reacción de Trump a los legisladores demócratas que grabaron un video recordando a los miembros militares que no estaban obligados a seguir órdenes ilegales. Trump acusó a los legisladores de sedición “castigable con la muerte”.

La Casa Blanca dijo que era una tergiversación decir que Trump había pedido ejecutarlos. El portal también dijo que los medios de comunicación “insinuaron subversivamente” que el presidente había emitido órdenes ilegales. Los artículos de noticias que citaron no decían específicamente si Trump había o no ordenado actividades ilegales.

El nuevo portal también contiene un “Salón de la Vergüenza de Infractores” de artículos que considera injustos y un ranking de medios con la mayor cantidad de piezas a las que objetan. Veintiún medios están representados, liderados por las cinco historias de The Washington Post. CBS News y MS NOW, la cadena anteriormente conocida como MSNBC, tenían cuatro cada uno. Ningún medio que atrae a conservadores fue citado por sesgo.

“The Washington Post está orgulloso de su periodismo preciso y riguroso”, dijo al respecto una portavoz del Post.

Vigilante de medios da la bienvenida a la compañía

El vigilante de medios conservador Media Research Center, que ha acusado a los medios de tener un sesgo liberal desde 1987, dio la bienvenida a la compañía.

“Estamos complacidos”, dijo Tim Graham, director de análisis de medios de MRC. “Es un esfuerzo mayor del que han hecho los presidentes republicanos antes. Creo que todos los republicanos se dan cuenta hoy de que los medios están del otro lado y necesitan ser identificados como del otro lado”.

VandeHei dijo sobre el portal: “No puedo pensar en algo que me importe menos. Si quieren establecer un sitio y señalar el sesgo, genial. Se llama libertad de expresión. Háganlo. No creo que haga una maldita diferencia”.

Lo que es dañino es un constante tamborileo de afirmaciones de que lo que la gente lee en los medios es falso. “Hace que la gente desconfíe de la verdad y el país sufre cuando no operamos desde una semblanza de verdad común”, consideró VandeHei.

