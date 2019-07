La capital de Venezuela retoma actividades tras apagón

El ministro de Energía Eléctrica, Freddy Brito, dijo en su cuenta de Twitter que se había recuperado el servicio en Caracas así como en los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Aragua, y que se seguía trabajando para restablecer la luz en el resto de las entidades.

A mediados de la mañana se registraron nuevas falles en el servicio eléctrico en algunas zonas de la capital, según reportaron usuarios en las redes sociales.

El servicio estatal del Metro, que es el principal medio de transporte de la ciudad, anunció el martes que no operaría como consecuencia de la falla.

Como medida de contingencia, el gobierno acordó el martes la suspensión de actividades laborales y educativas para facilitar las labores de recuperación del sistema eléctrico, que desde marzo entró en una crisis tras un gran apagón nacional que se extendió por casi cinco días.

A pesar de que las actividades laborales estaban suspendidas algunas agencias bancarias, en el este de la ciudad abrieron sus oficinas para atender decenas de jubilados que hoy cobran su pensión.

Desde el amanecer, Rafael Lara, un carpintero de 79 años, permanecía formado, junto a una veintena de personas, frente a una agencia bancaria a la espera de que iniciaran operaciones.

“Hay que esperar la respuesta a ver qué dice el gobierno del apagón. Seguramente dirán que es un sabotaje como siempre”, dijo Lara al reconocer que ya muchos venezolanos se han ido acostumbrando a las recurrentes fallas eléctricas que enfrenta el país suramericano desde hace varios años.

El delgado carpintero de tez morena relató que el nuevo apagón lo agarró en su casa, ubicada en una barriada popular del este de la ciudad, y que debió acostarse sin comer porque no tenía cómo cocinar. “Solo me tomé un vaso de leche y así me acosté”, agregó.

“Tuve que caminar durante la madrugada varias calles para llegar al banco porque no conseguí ningún carrito”, indicó por su parte María Auxiliadora Campos, una jubilada de 68 años, mientras aguardaba a las puertas de un banco para cobrar su pensión mensual de unos cuatro dólares.

Horas después de iniciado el apagón nacional, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció al país que la falla era consecuencia de un “ataque de carácter electromagnético” que buscaba afectar la central hidroeléctrica de Guayana, que genera más del 60% de la electricidad del país y está ubicada en el estado suroriental de Bolívar.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó dijo que el evento era consecuencia del “fracaso” del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Para los venezolanos no es opción acostumbrarnos a esta tragedia”, indicó el martes Guaidó en su cuenta de Twitter. El dirigente precisó que nueve estados permanecían sin luz y que sólo siete habían recuperado el servicio eléctrico.

El dirigente invitó a sus seguidores a salir el martes a las calles de todo el país para protestar por lo que consideró un “desastre”.

El ingeniero eléctrico Miguel Lara atribuyó la falla a que Corpoelec está operando el sistema eléctrico en condiciones de "riesgo límite". En su cuenta de Twitter explicó que, ante esa situación, cualquier contingencia o eventos menores derivan en un apagón nacional.

Desde hace varios años el país suramericano ha enfrentado varias crisis eléctricas que las autoridades han atribuido a complots y acciones de sabotaje.

Analistas y opositores sostienen que las fallas son consecuencia de la falta de mantenimiento de los equipos, poca formación del personal y presuntas irregularidades en las adquisiciones de plantas y generadores en los últimos años.

El 7 de marzo se registró el que hasta ahora ha sido el peor apagón en la historia venezolana, que se prolongó cuatro días a nivel nacional. Aquellas fallas no sólo provocaron interrupciones en las comunicaciones --internet y telefonía--, sino también problemas en el suministro de agua.

El gobierno de Maduro denunció en ese momento que los cortes de energía se debían a supuestos "ataques electromagnéticos" y "cibernéticos" dirigidos por Estados Unidos, o hasta a un ataque con arma de fuego a una instalación eléctrica perpetrado presuntamente por políticos locales de oposición.

