La capital de Bosnia pide mantener a los niños en interiores debido a una niebla contaminada

Una vista aérea muestra edificios asomando por encima de una densa capa de niebla en Sarajevo, Bosnia, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Foto/Armin Durgut) AP

Sarajevo enfrenta tradicionalmente una grave contaminación durante el invierno, principalmente por la calefacción de las casas y la contaminación del transporte. La ciudad está ubicada en un valle rodeado de montañas que pueden mantener el aire contaminado atrapado durante días si no hay viento.

Varios vuelos desde el aeropuerto de Sarajevo fueron cancelados, y los autos se movían despacio y con escasa visibilidad durante la hora pico de la mañana. Algunos residentes de Sarajevo se usaban mascarillas para protegerse del aire tóxico.

La empresa suiza de tecnología de calidad del aire IQAir clasificó el jueves la calidad del aire en Sarajevo como "insalubre". La ciudad a menudo encabeza la lista de lugares con mala calidad del aire a nivel mundial.

Las autoridades prohibieron el miércoles los camiones de más de 3,5 toneladas en el centro de la ciudad de Sarajevo, junto con los autos y camiones que no cumplen con los estándares ambientales de la Unión Europea. También se ha prohibido cualquier trabajo de construcción al aire libre, así como las aglomeraciones públicas.

Los expertos han advertido que la exposición a PM2,5, pequeñas partículas inhalables con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos, ha llevado a un aumento en las infecciones respiratorias, así como en el cáncer, enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras en Sarajevo, otras ciudades importantes de Bosnia y en otros lugares de los Balcanes Occidentales.

Muchos países balcánicos tienen un historial deficiente en la protección del medio ambiente a pesar de las promesas de mejorar la situación mientras intentan acercarse a la membresía de la UE. Los ríos balcánicos a menudo están obstruidos con basura y el reciclaje es casi inexistente, mientras que muchas ciudades han visto una construcción desenfrenada que disminuye las zonas verdes.

El aire en Belgrado, la capital de la vecina Serbia, también fue considerado "insalubre para grupos sensibles" el jueves. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP