americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La caótica temporada de Marsella da otro giro: Benatia vuelve como director deportivo tras dimitir

La caótica temporada del Olympique de Marsella dio otro giro cuando el director deportivo Medhi Benatia regresó el martes al club, dos días después de haber renunciado.

Medhi Benatia durante una rueda de prensa en San Petersburgo, Rusia, el 14 de junio de 2018. (AP Foto/Andrew Medichini)
Medhi Benatia durante una rueda de prensa en San Petersburgo, Rusia, el 14 de junio de 2018. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Presentó su dimisión el domingo, apenas unos días después de la salida del técnico Roberto De Zerbi. Pero, en un comunicado, el propietario estadounidense del club, Frank McCourt, indicó que Benatia había aceptado volver hasta el final de la temporada para “supervisar todas las actividades deportivas”.

Como consecuencia, el presidente del club, Pablo Longoria, pasa a desempeñar un papel más institucional “con el fin de representar a Marsella en los organismos franceses y especialmente europeos”, añadió el comunicado, que fue difundido por varios medios.

Marsella empató 2-2 en casa ante Estrasburgo el sábado tras desperdiciar una ventaja 2-0. Marcha cuarto, a 12 puntos del líder Lens.

El empate se enlazó a la contundente derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain y la eliminación de la Liga de Campeones, consumada con una derrota 3-0 de visita al Club Brujas, lo que provocó una furiosa reacción de los aficionados.

Según se informó, Benatia se mantuvo leal a De Zerbi, quien se marchó tres días después de la humillante derrota ante el PSG.

Los aficionados ya no aguantan más

Durante el partido del sábado contra el Estrasburgo, las dos gradas situadas detrás de los arcos fueron desalojadas por los ultras del club en señal de protesta. Una pancarta instaba a McCourt y a Longoria a marcharse, junto con las palabras: “¡Todos sus proyectos son humo!”

Marsella, nueve veces campeón de Francia, no gana un trofeo desde la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012. De manera realista, al club nada más le queda pelear por la Copa de Francia. Recibirá a Toulouse en los cuartos de final el próximo mes.

Se esperaba que McCourt se reuniera con algunos de los grupos de ultras más tarde el martes, en medio de informaciones según las cuales Habib Beye sería nombrado como el nuevo entrenador.

Beye, defensor de Marsella entre 2003 y 2007, fue despedido por Rennes el lunes pasado. El asistente Jacques Abardonado asumió el mando de forma interina tras la salida de De Zerbi.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter