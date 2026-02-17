La caótica temporada de Marsella da otro giro: Benatia vuelve como director deportivo tras dimitir

Medhi Benatia durante una rueda de prensa en San Petersburgo, Rusia, el 14 de junio de 2018. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Presentó su dimisión el domingo, apenas unos días después de la salida del técnico Roberto De Zerbi. Pero, en un comunicado, el propietario estadounidense del club, Frank McCourt, indicó que Benatia había aceptado volver hasta el final de la temporada para “supervisar todas las actividades deportivas”.

Como consecuencia, el presidente del club, Pablo Longoria, pasa a desempeñar un papel más institucional “con el fin de representar a Marsella en los organismos franceses y especialmente europeos”, añadió el comunicado, que fue difundido por varios medios.

Marsella empató 2-2 en casa ante Estrasburgo el sábado tras desperdiciar una ventaja 2-0. Marcha cuarto, a 12 puntos del líder Lens.

El empate se enlazó a la contundente derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain y la eliminación de la Liga de Campeones, consumada con una derrota 3-0 de visita al Club Brujas, lo que provocó una furiosa reacción de los aficionados.

Según se informó, Benatia se mantuvo leal a De Zerbi, quien se marchó tres días después de la humillante derrota ante el PSG.

Durante el partido del sábado contra el Estrasburgo, las dos gradas situadas detrás de los arcos fueron desalojadas por los ultras del club en señal de protesta. Una pancarta instaba a McCourt y a Longoria a marcharse, junto con las palabras: “¡Todos sus proyectos son humo!”

Marsella, nueve veces campeón de Francia, no gana un trofeo desde la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012. De manera realista, al club nada más le queda pelear por la Copa de Francia. Recibirá a Toulouse en los cuartos de final el próximo mes.

Se esperaba que McCourt se reuniera con algunos de los grupos de ultras más tarde el martes, en medio de informaciones según las cuales Habib Beye sería nombrado como el nuevo entrenador.

Beye, defensor de Marsella entre 2003 y 2007, fue despedido por Rennes el lunes pasado. El asistente Jacques Abardonado asumió el mando de forma interina tras la salida de De Zerbi.

