americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La cancha resbaladiza llevará a Bulls y Heat a una racha de cuatro juegos en cinco días

MIAMI (AP) — Chicago y Miami comenzarán un tramo de cuatro juegos en cinco días a finales de este mes para compensar el problema de la cancha resbaladiza que obligó a posponer un enfrentamiento programado entre los clubes la semana pasada.

Y la solución también significa que los Bulls y el Heat jugarán tres partidos consecutivos entre sí.

La NBA dijo el lunes que el partido de Miami en Chicago que estaba programado para jugarse el jueves ahora tendrá lugar el 29 de enero. Se suponía que los Bulls visitarían Miami para los partidos del 30 de enero y el uno de febrero; esos juegos ahora serán el 31 de enero y el uno de febrero.

Chicago juega en Indiana el 28 de enero, la noche antes de su ahora reprogramado juego en casa contra Miami.

El Heat recibe a Orlando el 28 de enero, y luego comienza la serie de tres juegos contra los Bulls la noche siguiente.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter