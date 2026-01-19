La campeona defensora Madison Keys remonta y avanza a la 2da ronda del Abierto de Australia

Compartir en:









Madison Keys, de Estados Unidos, golpea de derecha una devolución frente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova durante su partido de la primera ronda del Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

Keys, novena favorita en la presente edición, se metió en un gran problema en la Rod Laver Arena, pero se recuperó. Estaba perdiendo 4-0 en el primer set y remontó para forzar un desempate contra la ucraniana.

Oliynykova, jugando en su primer cuadro principal de un Grand Slam, también se adelantó 4-0 en el desempate, pero no pudo aprovechar dos puntos para ganar el, lo que le dio a Keys la apertura que necesitaba para llevarse el parcial.

El primer set duró uno hora y 12 minutos.

Oliynykova mantuvo a Keys fuera de ritmo, particularmente en el primer set, con tiros aleatorios, que incluyeron globos altos — tiros lunares — que obligaron a Keys a retroceder profundamente detrás de la línea de fondo. La fuerte defensa de la ucraniana y su juego poco ortodoxo también la mantuvieron en el partido al principio.

La remontada de Keys en el primer set claramente agotó la energía de la ucraniana, quien poco a poco se vio abrumada por el poder y el ritmo de la campeona defensora.

Keys está jugando en su duodécimo Abierto de Australia y su quincuagésimo torneo de Grand Slam en general. Después de perder su primer partido del cuadro principal aquí — contra Zheng Jie en 2012 — Keys ha ganado 11 partidos de primera ronda consecutivos.

___