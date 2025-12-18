americateve

La cámara baja de Brasil destituye al hijo de Bolsonaro y a exjefe de inteligencia de sus cargos

SAO PAULO (AP) — El presidente de la cámara baja de Brasil, Hugo Motta, decidió el jueves destituir de sus escaños a dos legisladores cercanos al ex presidente Jair Bolsonaro, el revés más reciente para el líder de extrema derecha condenado a 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado.

ARCHIVO - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mira a la cámara en su domicilio en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2025, mientras cumple arresto domiciliario. (AP Foto/Luis Nova/Archivo)
Uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y Alexandre Ramagem, ex jefe de la agencia de inteligencia del país, fueron retirados de sus escaños por diferentes razones. La decisión fue publicada en el diario de la Cámara de Diputados.

Desde que se mudó a Texas en febrero, Eduardo Bolsonaro ha faltado a más del 80% de las sesiones de la cámara baja de este año, lo que infringe sus reglas. El político de 41 años dice ser un perseguido político y ha presionado a miembros del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para que ayuden a su padre a anular su condena y presionar al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

“Como todos saben, él vive en el extranjero por su propia decisión”, le dijo Motta a los periodistas tras anunciar la medida. "No ha asistido a las sesiones de nuestra cámara, y es imposible ejercer el mandato legislativo si esa persona no está en nuestro territorio".

La remoción de Ramagem, quien recientemente huyó a Estados Unidos para evitar cumplir su condena de 16 años de prisión en el mismo caso que llevó a Jair Bolsonaro a la cárcel en noviembre, había sido ordenada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Previamente este mes, Motta —quien a menudo ha respaldado a aliados de Bolsonaro— dijo que iba a someter a una votación en pleno la decisión de quitarle el escaño a Ramagem.

Si Eduardo Bolsonaro regresa a Brasil, enfrentará un juicio por cargos de obstrucción de la justicia en relación con el caso del intento de golpe de Estado por parte de su padre. El hijo del ex presidente fue acusado de usar violencia o amenazas graves para interferir en un procedimiento legal. Si es declarado culpable, podría enfrentar de uno a cuatro años de prisión y una multa.

Ni Eduardo Bolsonaro ni Ramagem hicieron comentarios sobre la pérdida de sus escaños.

Eduardo Bolsonaro ha dicho repetidamente que influyó en la decisión de Trump en julio de ordenar un aumento del 50% en los aranceles sobre los productos importados de Brasil. Trump ha dicho que la medida se debió al caso de Bolsonaro, de la que dijo es una "caza de brujas".

Más tarde, cuando Trump y Lula comenzaron a hablar, la mayoría de esos aranceles más altos sobre Brasil fueron anulados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

