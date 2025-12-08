americateve

La bolsa de NY retrocede tras descenso de Berkshire Hathaway y Netflix

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York retrocedieron el lunes de sus máximos históricos.

El corredor John Romolo trabaja en el piso de la Bolsa de Valores el martes 2 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)
El S&P 500 cayó 23,89 unidades, el 0,3%, a 6.846,51, en la que es apenas su segunda pérdida en los últimos 11 días, pero se mantiene a 0,6% del máximo histórico que alcanzó en octubre. El promedio industrial Dow Jones bajó 215,67 puntos, el 0,4%, a 47.739,32, y el compuesto Nasdaq retrocedió 32,22, el 0,1%, a 23.545,90.

Berkshire Hathaway pesó en el mercado y cayó 1,4% después de anunciar una reorganización entre sus altos ejecutivos. Todd Combs, quien había sido director general del negocio de seguros GEICO de la compañía, se va a JPMorgan Chase, mientras que el director financiero Marc Hamburg se retirará el próximo año.

Netflix cayó 3,4% después de que Paramount anunciara una oferta con la esperanza de superar el acuerdo de Netflix para comprar Warner Bros., anunciado la semana pasada.

Paramount indicó que ofrece 30 dólares por cada acción de Warner Bros. Discovery, al igual que una forma más rápida y sencilla para que los inversores obtengan sus dividendos. Paramount ofrece comprar todo Warner Bros. Discovery con dinero en efectivo, a diferencia de la oferta de Netflix de efectivo y acciones sólo por Warner Bros. tras su separación de Discovery, la cual aún está pendiente.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery había aceptado la oferta de Netflix la semana pasada, pero ya enfrenta posible escrutinio por parte de los reguladores federales. El presidente Donald Trump declaró el domingo que una combinación Netflix-Warner Bros. "podría ser un problema", en medio de preocupaciones de que una compañía del sector tenga demasiado poder.

Las acciones de Warner Bros. Discovery subieron 4,4% tras la oferta hostil de compra, y las de Paramount Skydance ascendieron 9%.

Por su parte, los títulos de Confluent se dispararon 29,1% después de que IBM informara que compraría la compañía, la cual proporciona una plataforma para vincular y procesar datos. IBM señaló que el acuerdo por 11 mil millones de dólares ayudará a los clientes a implementar herramientas de inteligencia artificial mejor y más rápido, y sus acciones ascendieron 0,4%.

El mercado de valores de Estados Unidos se ha tornado mucho más tranquilo recientemente tras semanas de oscilaciones bruscas y preocupantes. Podría permanecer en calma mientras los corredores aguardan el momento más destacado de esta semana en el ámbito financiero, cuando la Reserva Federal anuncie el miércoles su medida más reciente con respecto a las tasas de interés.

Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió de 4,14% a 4,16%.

___

Los periodistas de la AP Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

