La Bolsa de EEUU se estabiliza mientras Wall Street espera señales sobre la guerra con Irán

NUEVA YORK (AP) — El mercado bursátil de Estados Unidos se mantiene relativamente estable por ahora, tras fuertes oscilaciones desde que comenzó la guerra con Irán y abruptos altibajos en los precios del petróleo.

Un corredor bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig)
Un corredor bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 no registraba cambios en las primeras operaciones el martes, un día después de pasar de una marcada pérdida inicial a una sólida ganancia.

El promedio industrial Dow Jones bajó 34 puntos y el compuesto Nasdaq subió 0,2%.

La negociación también fue relativamente tranquila en el mercado petrolero, que ha sido el centro de la acción por las preocupaciones sobre la posibilidad de interrupciones a largo plazo debido a la guerra en Oriente Medio.

.—

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

