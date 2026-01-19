La batalla legal del príncipe Enrique contra tabloides británicos llega a su capítulo final

El príncipe Enrique de Gran Bretaña llega al Tribunal Superior de Londres para liderar un grupo, que incluye a Elton John y Elizabeth Hurley, acusando al editor del Daily Mail de invasión de la privacidad a través de tácticas ilegales en un juicio que es parte de un escándalo más amplio de escuchas telefónicas en Londres, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) AP

Enrique, también conocido como el duque de Sussex, es parte de un grupo de siete demandantes de alto perfil que acusan al editor del Daily Mail de invadir su privacidad utilizando tácticas ilegales de recopilación de información para espiarlos en busca de titulares sensacionalistas.

Enrique, Elton John y las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, entre otros, alegan que Associated Newspapers Ltd. contrató a investigadores privados para intervenir sus autos, obtener sus registros privados y escuchar sus llamadas telefónicas.

El editor ha negado las acusaciones y las calificó de absurdas.

El abogado David Sherborne abrió su caso diciendo que había una cultura en Associated Newspapers que se extendió durante décadas para recabar ilegalmente información comprometedora "que arruinó la vida de tantos".

Dijo que las vigorosas negaciones de la compañía, la destrucción de registros y "enormes cantidades de documentos desaparecidos" habían impedido a los demandantes saber qué habían hecho los periódicos.

"Juraron que no ocultaban nada", dijo Sherborne. "Associated sabía que estas negaciones enfáticas no eran ciertas. ... Sabían que tenían cosas ocultas".

Se espera que el juicio en el Tribunal Superior de Londres dure nueve semanas y verá el regreso de Enrique al estrado de los testigos por segunda vez desde que hizo historia en 2023 al convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real en testificar en más de un siglo.

Enrique, vistiendo un traje azul oscuro, saludó alegremente a los reporteros y dijo "buenos días" al ingresar al edificio del tribunal por una entrada lateral. Se sentó en la última fila de la sala del tribunal cerca de Hurley y Frost.

El príncipe contra los editores

El caso fue uno de muchos que surgieron del escándalo generalizado de escuchas telefónicas en el que algunos periodistas comenzaron a interceptar mensajes de correo de voz a principios de este siglo y continuaron durante más de una década.

Enrique ganó un fallo judicial en 2023 que condenó a los editores del Daily Mirror por escuchas telefónicas "generalizadas y habituales". El año pasado, el tabloide insignia del Reino Unido de Rupert Murdoch hizo una disculpa sin precedentes por invadir la vida de Enrique durante años y acordó pagar daños sustanciales para resolver su demanda por invasión a la privacidad.

La misión autoproclamada de Enrique de reformar los medios es más personal y va mucho más allá de los titulares que intentaron documentar su juventud fiestera y sus altibajos románticos.

Él responsabiliza a la prensa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 cuando era perseguida por paparazzi en París. También los culpa por los ataques persistentes a su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, que los llevaron a abandonar sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos en 2020.

Después de una ruptura en la familia real

El juicio llega en un momento en el que Enrique intenta reparar una relación dañada con su familia desde que se mudó a Estados Unidos y rompió aún más los lazos al escribir un explosivo libro de memorias en 2023, "Spare", además de ventilar otras quejas familiares en una serie de Netflix.

La fría relación con su padre, el rey Carlos III, parece estar descongelándose después de que los dos se reunieran para tomar el té el otoño pasado cuando Enrique estuvo por última vez en la ciudad.

Pero esta vez parece poco probable que haya una reunión.

El inicio del juicio coincide con el viaje de Carlos a Escocia y se espera que la visita de Enrique se limite a la apertura del juicio y su testimonio inicial.

La defensa señala que hubo amigos "filtradores" entre las fuentes de los artículos

El abogado defensor Antony White dijo que las demandas se basaban en inferencias al intentar conectar pagos a investigadores con varios artículos. Pero dijo que los amigos "filtradores" de las celebridades eran una fuente importante de las historias.

"Esto es en realidad poco más que conjeturas: implica saltar a conclusiones basadas en pruebas insuficientes, o peor, seleccionar y presentar pruebas artificialmente para ajustarse a la agenda preconcebida", escribió White en su declaración de apertura. "También ignora el hecho de que las referencias en los artículos a un 'amigo', o similar, como fuente pueden ser precisas".

Dijo que los testigos, desde editores hasta reporteros que han trabajado para los periódicos durante décadas, estaban "alineándose" para disputar las acusaciones y explicar la fuente de cada artículo.

Associated Newspapers también argumenta que las reclamaciones, por hechos que en algunos casos datan de 1993, se presentaron demasiado tarde en 2022. El juez Matthew Nicklin se negó a desestimar los casos por esos motivos, pero reconsiderará esa defensa después de escuchar las pruebas.

Detective privado con declaraciones contradictorias

Un investigador privado cuyo nombre aparece en una declaración jurada que respalda las afirmaciones de Enrique y las celebridades ha presentado otra declaración negando que alguna vez los espiara.

Durante una audiencia temprana en el caso, Sherborne dijo que sus clientes no eran conscientes de que eran víctimas de escuchas telefónicas hasta que Gavin Burrows y otros investigadores se presentaron en 2021 para "hacer lo correcto" y ayudar a aquellos a quienes había apuntado.

Burrows dijo que "debe haber hecho cientos de trabajos" para el Mail entre 2000 y 2005, y que Enrique, John y su esposo, David Furnish, y Hurley y Frost eran "solo un pequeño puñado de mis objetivos".

Pero desde entonces ha firmado otra declaración diciendo que no había sido contratado por Associated Newspapers para hacer ningún trabajo ilegal.

No está claro qué impacto tendrán sus declaraciones contradictorias en el caso.

Los otros demandantes son la activista contra el racismo Doreen Lawrence y el ex político Simon Hughes.

