La bandera y el himno rusos volverán a los Paralímpicos el próximo mes tras 10 años de ausencia

El anuncio del martes es otro indicio de que Rusia y su identidad nacional quedarán plenamente restauradas en los círculos olímpicos con mucha antelación a los Juegos de verano de Los Ángeles 2028.

En un comunicado, el Comité Paralímpico Internacional señaló que a Rusia se le habían asignado seis plazas para los próximos Juegos invernales de Milán-Cortina.

Será la primera vez que ondee una bandera rusa en los Paralímpicos desde los Juegos de 2014, precisamente en Sochi, Rusia. Los deportistas rusos fueron vetados inicialmente por un programa de dopaje patrocinado por el Estado, y las sanciones contra Rusia han continuado desde su invasión a Ucrania en 2022.

Si un atleta paralímpico gana el oro, será la primera vez que el himno ruso suene en el escenario de un gran evento deportivo mundial desde la invasión.

Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia, también ha estado vetada desde 2022, pero contará con cuatro plazas en Milán-Cortina.

“El Comité Paralímpico Internacional puede confirmar que al Comité Paralímpico Nacional de Rusia se le han asignado un total de seis plazas: dos en esquí alpino paralímpico (una masculina, una femenina), dos en esquí de fondo paralímpico (una masculina, una femenina) y dos en snowboard paralímpico (ambas masculinas)”, indicó el comunicado.

“Al Comité Paralímpico de Bielorrusia se le han asignado cuatro plazas en total, todas en esquí de fondo (una masculina y tres femeninas)”.

El Comité Paralímpico Internacional votó en septiembre para levantar parcialmente las suspensiones de Rusia y Bielorrusia.

Sin embargo, el presidente del organismo, Andrew Parsons, le comentó a The Associated Press en noviembre que no habría deportistas de esos países en los Juegos Olímpicos invernales de Milán-Cortina porque los organismos rectores de esos deportes habían mantenido sus vetos.

Al mes siguiente, una apelación de Rusia llevó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a revocar una prohibición general impuesta por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, lo que allanó el camino para que los rusos compitan como atletas neutrales en los Juegos Olímpicos de 2026 y, con su propia bandera e himno, en los Paralímpicos.

El Comité Olímpico Ruso ha estado suspendido desde 2023 por el Comité Olímpico Internacional, tras violar la Carta Olímpica al utilizar una apropiación administrativa de territorio para incorporar organismos deportivos regionales en el este ocupado de Ucrania.

Esa decisión está bajo una revisión legal del COI después de que el organismo olímpico ruso modificó sus estatutos. Podría ser revocada en cuestión de meses.

Siguiendo un sistema utilizado en París en 2024, los rusos compiten en los Juegos Olímpicos actuales como atletas neutrales individuales — usando el acrónimo francés AIN — y sin su bandera, himno ni colores de equipo.

Los medios rusos informaron que Aleksey Bugaev, tres veces campeón paralímpico en esquí alpino, es uno de los atletas a los que se les ha asignado una plaza, junto con los esquiadores de fondo Ivan Golubkov y Anastasiia Bagiian, quienes han ganado medallas en campeonatos mundiales.

Los tres regresaron a la competición el mes pasado, y desde entonces tanto Bugaev como Bagiian han ganado títulos de la Copa del Mundo.

Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina se celebran del 6 al 15 de marzo.

