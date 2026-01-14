americateve

La bandeja de Vucevic impulsa a los Bulls a vencer 128-126 a Sensabaugh y al Jazz

CHICAGO (AP) — Nikola Vucevic realizó una bandeja decisiva con cuatro segundos restantes, y los Bulls de Chicago se sobrepusieron a los 43 puntos, el máximo de la carrera de Brice Sensabaugh, para vencer 128-126 al Jazz de Utah el miércoles por la noche.

Nikola Vucevic (9), de los Bulls de Chicago, lanza un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el miércoles 14 de enero de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
Nikola Vucevic (9), de los Bulls de Chicago, lanza un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el miércoles 14 de enero de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)

Vucevic anotó 35 unidades para liderar a los Bulls, que tuvieron a cinco suplentes terminando con cifras de doble dígito. Isaac Okoro fue el único otro titular con esa característica con 12 puntos para un equipo de los Bulls que jugó sin Josh Giddey debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Sensabaugh anotó 21 en el primer cuarto, la mayor cantidad por un jugador desde la banca en el período desde que comenzó el seguimiento jugada por jugada para los cuatro cuartos en 1996-97. Ayudó a llevar a Utah en un juego que jugó sin el máximo anotador Lauri Markkanen debido a una enfermedad.

El Jazz, que estaban 12 puntos abajo con cinco minutos y medio restantes, se recuperaron para empatar a 126 con una bandeja de Sensabaugh con 28,5 segundos por jugar. Coby White luego falló un triple para Chicago, pero Okoro lo recuperó y lo pasó por la línea lateral a Tre Jones, quien lanzó un pase a un Vucevic abierto bajo el aro.

Keyonte George, quien impulsó la remontada de Utah con 15 puntos en el período final, falló un triple que les habría dado la victoria.

George anotó 25 puntos y Kyle Filipowski tuvo 19 para los Jazz, que venían de una sorprendente victoria en Cleveland el lunes.

El juego presentó 26 empates y 17 cambios de liderazgo en otro final cerrado entre los equipos tras la victoria de Utah 150-147 en dos tiempos extra en el primer encuentro de esta temporada.

