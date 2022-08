La banalización del arte y del poder

La obra, uno de los libros más exitosos de Emile Zola, tiene que ver con una encrucijada fundamental del arte moderno. El impresionismo actuando como bisagra entre el final de un trayecto y el comienzo de otro. Encrucijadas transicionales que se dan en el arte y en la política. Es la realidad vs. el simbolismo, el positivismo vs. el romanticismo, el naturalismo vs. idealismo. Emile Zola desea impedir “que los temperamentos” desdibujen el estricto sentido de la realidad. ¿El hombre se civiliza, se ajusta a los tiempos, por miedo o por convicción? ¿Es la cultura, el arte, las costumbres, la tradición, un instrumento audaz para evitar la decadencia o una herramienta peligrosa identitaria que la desintegra? Depende de los temperamentos sobre la verdad.