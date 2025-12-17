americateve

La amenaza de bloqueo petrolero genera ansiedad en Venezuela, pero la gente sigue con su vida diaria

CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está amenazando con bloquear los buques petroleros sancionados de Venezuela, una medida que podría devastar a un país que lleva años lidiando con una crisis en espiral.

Un hombre mira el mar en la ciudad de La Guaira, Venezuela, donde ondea la bandera nacional, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

Curtidos por años de desafíos políticos, sociales y económicos, los venezolanos reconocieron el miércoles que la amenaza aumenta la ansiedad colectiva sobre el futuro de su país. Al mismo tiempo, lo están tratando como otra inconveniencia más.

“Bueno, ya hemos tenido tantas crisis, falta de tantas cosas —de comida, de gasolina— que algo más, mira, ya uno… no preocupa”, expresó Milagro Viana mientras esperaba para tomar un autobús en Caracas, la capital.

Trump ordenó el martes el bloqueo de todos los “petroleros sancionados” hacia Venezuela, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce casi 1 millón de barriles al día. Las fuerzas estadounidenses incautaron la semana pasada un petrolero frente a la costa de Venezuela mientras Estados Unidos aumenta su fuerza militar en la región.

En una publicación en redes sociales el martes por la noche anunciando el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Prometió seguir incrementando la presencia militar hasta que Venezuela entregue a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos. No fue específico sobre la base de su afirmación.

Desde que la primera administración Trump impuso sanciones petroleras severas a Venezuela en 2017, el gobierno de Maduro ha utilizado buques sancionados para introducir de contrabando el crudo del país en las cadenas de suministro mundiales.

David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que ha estudiado Venezuela durante más de tres décadas, afirmó que una implementación completa de la amenaza de Trump causará una enorme contracción económica porque el petróleo representa el 90% de las exportaciones del país.

“Este es un país que tradicionalmente importa mucho, no solo productos terminados, sino la mayoría de los bienes intermedios, desde papel higiénico hasta contenedores de alimentos”, señaló Smilde. “Si no tienes divisas entrando, eso simplemente detiene toda la economía”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

