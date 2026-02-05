La AMA rechaza auditoría y exige a EEUU pagar cuotas atrasadas

Un atleta esquía bajo los aros olímpicos durante un entrenamiento de cross country antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Tesero, Italia el jueves 5 de febrero del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Estados Unidos ha buscado durante mucho tiempo mayor transparencia de la AMA, que ha sido criticada por su manejo de casos de dopaje políticamente sensibles. Una ley de financiamiento gubernamental firmada esta semana restringe el pago de los 3,7 millones de dólares en cuotas hasta que realicen una auditoría independiente.

El presidente de la AMA, Witold Banka, enumeró la lista de auditorías a las que su organización de vigilancia ya está sujeta y dijo que eso es suficiente.

“No conozco ninguna otra organización internacional con mecanismos de auditoría tan sólidos, así que creo que no hay obstáculos para que nuestros amigos de Estados Unidos cumplan con sus deberes y paguen las contribuciones”, expresó durante una conferencia de prensa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

“Creo que cumple con las expectativas o los deseos de la parte estadounidense, y lo más importante en principio, la contribución no es condicional. Eso es algo extremadamente importante para nosotros”, añadió.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, envió un comunicado a The Associated Press reiterando la fuerte creencia del presidente estadounidense Donald Trump de “apoyar a los atletas estadounidenses y garantizar una competencia justa en los deportes", junto con la insistencia de la oficina de drogas en la auditoría externa.

“Estados Unidos no será intimidado ni manipulado para pagar cuotas a la AMA hasta que esto se logre”, manifestó Carter.

Estados Unidos ya retuvo sus cuotas bajo el mandato del presidente Joe Biden en 2024, y luego nuevamente bajo Trump en 2025, un raro punto de acuerdo bipartidista casi unánime entre los principales partidos políticos de Estados Unidos. La disputa por el financiamiento se aceleró después de que surgieran preguntas sobre la transparencia respecto a la exoneración de 23 nadadores chinos por parte de la AMA después de que dieran positivo por potenciadores del rendimiento antes de los Juegos Olímpicos en 2021.

“Deberían tener mucho cuidado al enfrentarse al Congreso de Estados Unidos”, dijo Rahul Gupta, predecesor de Carter como zar antidrogas, a AP. “Nunca es una buena idea enfrentarse a un Congreso bipartidista donde ambos lados del pasillo definitivamente quieren que esto suceda”.

La ley estadounidense restringe la liberación de los 3,7 millones de dólares hasta que haya una auditoría “por expertos externos en antidopaje y auditores independientes experimentados” que demuestre que el Comité Ejecutivo y la Fundación de la AMA "están operando de acuerdo con sus deberes”.

Los estatutos de la AMA dicen que los representantes de países que no pagan no son elegibles para formar parte de los principales paneles de toma de decisiones de la agencia. Gupta fue removido del comité ejecutivo de la AMA cuando Estados Unidos se negó por primera vez a pagar.

“Espero que muy pronto paguen la contribución y regresen al comité ejecutivo como miembro”, dijo Banka.

Banka dijo que el presupuesto de la AMA pasó de 36 millones de dólares cuando comenzó en 2020 a aproximadamente 57 millones de dólares.

“Desearía que pudiéramos tener este dinero, estas contribuciones”, comentó sobre las cuotas de Estados Unidos, “pero la AMA es financieramente muy estable, así que este no es el mayor problema”.

El creciente estancamiento se produce en un momento crítico ya que Estados Unidos está listo para albergar los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

“Todos nosotros en el Movimiento Olímpico estamos tratando de trabajar juntos para llegar a una resolución de la disputa entre la AMA y la USADA, y hemos hecho buenos progresos en eso”, dijo Gene Sykes, presidente del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y miembro del COI.

