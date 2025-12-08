americateve

La agencia de ONU para palestinos dice que la policía israelí allanó su complejo en Jerusalén

JERUSALÉN (AP) — La policía israelí entró por la fuerza en el complejo de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Jerusalén Oriental la madrugada del lunes, intensificando una campaña contra una organización a la que se ha prohibido operar en territorio israelí.

ARCHIVO - Las oficinas de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, se ven en el campo de refugiados de Shuafat en Jerusalén, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean, Archivo)
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o UNRWA, dijo en un comunicado que "un número considerable" de fuerzas israelíes, incluyendo policías en motocicletas, camiones y montacargas, ingresaron al recinto en el barrio palestino de Sheikh Jarrah y cortaron las comunicaciones del complejo.

"La entrada no autorizada y forzosa por parte de las fuerzas de seguridad israelíes es una violación inaceptable de los privilegios e inmunidades de la UNRWA como agencia de la ONU", afirmó la agencia.

Fotos tomadas por un fotógrafo de Associated Press mostraban autos de policía en la calle y una bandera israelí colocada en el tejado del complejo. Fotos proporcionadas por el personal de la UNRWA muestran a un grupo de policías israelíes dentro del recinto.

La policía dijo en un comunicado que había entrado para un "procedimiento de cobro de deudas" encabezado por el gobierno municipal de Jerusalén, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Israel libra una larga campaña contra la UNRWA

La redada forma parte de la campaña de Israel contra la agencia, que proporciona ayuda y servicios a unos 2,5 millones de refugiados palestinos en Gaza, la ocupada Cisjordania y Jerusalén Este, así como a tres millones más de refugiados en Siria, Jordania y Líbano.

La agencia fue establecida para ayudar a los aproximadamente 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de lo que ahora es Israel durante la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. Los partidarios de la UNRWA dicen que Israel espera borrar el problema de los refugiados palestinos desmantelando la agencia. Israel dice que los refugiados deberían ser reasentados permanentemente fuera de sus fronteras.

Durante más de un año de la guerra entre Israel y Hamás que comenzó el 7 de octubre de 2023, la UNRWA fue el principal sustento para la población de Gaza, que dependía en gran medida de la ayuda debido a la crisis humanitaria desatada por el intenso bombardeo israelí y las restricciones a la entrada de mercancías.

A lo largo de la guerra, Israel ha acusado a la agencia de estar infiltrada por Hamás, acusaciones que la ONU ha negado. Después de meses de crecientes ataques del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus aliados de extrema derecha, Israel prohibió formalmente en enero que la agencia opere en su territorio.

Estados Unidos, anteriormente el mayor donante de la UNRWA, suspendió su financiación a la agencia a principios de 2024.

La UNRWA recibe asistencia de otras agencias

Desde entonces, la UNRWA ha tenido problemas para continuar su trabajo en Gaza, con otras agencias de la ONU, incluyendo el PMA y UNICEF, interviniendo para ayudar a compensar un vacío que la UNRWA dice es imposible de llenar.

"Si sacas a la UNRWA, ¿qué otra agencia puede llenar ese vacío?" dijo Tamara Alrifai, directora de relaciones externas y comunicaciones de la UNRWA, en un aparte del Foro de Doha el sábado.

La agencia ha sido excluida de las conversaciones lideradas por Estados Unidos sobre la Fase 2 del alto el fuego, añadió.

La UNRWA cerró su complejo en Jerusalén en mayo después de que manifestantes de ultraderecha, incluyendo al menos un miembro del Parlamento israelí, invadieran su puerta a la vista de la policía. La extrema derecha de Israel ha presionado para convertir el complejo en un asentamiento y el ministro de Vivienda del país dijo el año pasado que había dado instrucciones al ministerio para "examinar cómo devolver el área al estado de Israel y utilizarla para vivienda".

___

Josef Federman en Doha, Qatar, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

