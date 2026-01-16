La acidificación de los océanos podría debilitar los temibles dientes de los tiburones

En esta imagen sin fecha, distribuida por la Universidad Heinrich Heine University de Düsseldorf en enero de 2026, un tiburón de arrecife de punta negra nada en el Sealife Oberhausen, en Oberhausen, Alemania. (Maximilian Baum/Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf vía AP) AP

Esa es la conclusión de un estudio realizado por un grupo de científicos alemanes que probaron los efectos de un océano más ácido en los dientes de los tiburones. Los científicos han vinculado la actividad humana, incluyendo la quema de carbón, petróleo y gas, con la acidificación continua del océano.

A medida que los océanos se vuelven cada vez más ácidos, los dientes de los tiburones podrían volverse estructuralmente más débiles y más propensos a romperse, según hallaron los científicos. Eso podría cambiar la posición de estos grandes peces en la cima de la cadena alimentaria del océano, escribieron.

El océano no se llenará de tiburones sin dientes de la noche a la mañana, apuntó el autor principal del estudio, Maximilian Baum, biólogo marino de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf. Pero la posibilidad de que sus dentaduras se debiliten supone un nuevo peligro para los tiburones, que ya enfrentan la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático y otras amenazas, añadió.

“Hemos descubierto un efecto de corrosión en los dientes de los tiburones”, afirmó Baum. “Todo su éxito ecológico en el océano como dominadores de otras poblaciones podría estar en peligro”.

Los investigadores, que publicaron su trabajo en la revista Frontiers in Marine Science, realizaron su estudio en un momento en que la acidificación de los océanos se ha convertido en una cuestión cada vez más importante para los científicos conservacionistas.

La acidificación se produce cuando los océanos absorben más dióxido de carbono del aire, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Se espera que el nivel de acidez de los océanos sea casi 10 veces más que sus valores actuales para 2300, indicaron los científicos alemanes.

Los científicos realizaron su estudio recopilando más de 600 dientes desechados de un acuario que alberga tiburones de arrecife de punta negra, una especie que vive en los océanos Pacífico e Índico y que suele alcanzar los 1,7 metros (5,5 pies) de largo. Luego, los expusieron a agua con la acidez actual y la proyectada para 2300.

Los dientes expuestos al agua más ácida se dañaron mucho más, con grietas y agujeros, corrosión en la raíz y degradación estructural de la propia pieza, apuntó el estudio.

Los resultados “muestran que la acidificación del océano tendrá efectos significativos en las propiedades morfológicas de los dientes”, escribieron los científicos.

Sigue siendo el principal depredador del océano

Los dientes de tiburón son “armas altamente desarrolladas, diseñadas para cortar carne, no para resistir el ácido del océano”, afirmó Baum. Los tiburones llegan a tener miles de piezas dentales a lo largo de su vida, una pieza clave para permitirles regular las poblaciones de peces y mamíferos marinos.

Muchos enfrentan también el peligro de la extinción, con más de un tercio de las especies amenazadas actualmente, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Afortunadamente, los tiburones cuentan con una serie de factores que pueden ayudarles a evitar los efectos negativos de la acidificación, indicó Nick Whitney, científico principal en el Anderson Cabot Center for Ocean Life del Acuario de Nueva Inglaterra.

Whitney, quien no participó en el estudio, señaló que el trabajo de los científicos era sólido, pero indicó que, como los dientes de tiburón se desarrollan dentro del tejido bucal de los animales, estarán protegidos de los cambios en la química del océano por un tiempo.

Y la historia nos ha enseñado que los tiburones son unos sobrevivientes, dijo.

“Llevan existiendo alrededor de 400 millones de años y han evolucionado y se han adaptado a todo tipo de condiciones cambiantes”, apuntó Whitney.

La acidificación podría ser motivo de preocupación, pero la sobrepesca sigue siendo la mayor amenaza para los tiburones, afirmó Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida en el Museo de Historia Natural de Florida.

La acidificación causará muchos cambios

Naylor y otros advirtieron que la acidificación va a plantear muchas amenazas para los océanos, más allá de los tiburones. Se espera que sea especialmente perjudicial para mariscos como las ostras y las almejas, porque dificultará la formación de sus conchas, apuntó la NOAA.

También podría hacer que las escamas de los peces sean más débiles y quebradizas. Es difícil determinar ahora si eso podría beneficiar en última instancia a los tiburones que se alimentan de ellos, dijo Naylor.

Por ahora, no puede descartarse la acidificación como una amenaza para los tiburones, señaló Baum. Algunas especies de escualos podrían acercarse a la extinción en los próximos años y la acidificación podría ser uno de los factores que hagan que eso suceda, agregó.

“El éxito evolutivo de los tiburones depende de unos dientes perfectamente desarrollados”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP