Kyle Teel sufre una distensión en el isquiotibial y se perderá 4-6 semanas con Medias Blancas

El receptor Kyle Teel (3), de Italia, celebra mientras corre las bases después de un cuadrangular en contra de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, el martes 10 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Teel, de 24 años, se lesionó el isquiotibial mientras jugaba con Italia durante su sorpresiva victoria por 8-6 sobre Estados Unidos el martes por la noche en el Clásico Mundial. En un doblete por la línea del jardín derecho, Teel pareció resentirse del isquiotibial al rodear la primera base. Abandonó el terreno por su propio pie acompañado por preparadores físicos.

Teel, adquirido procedente de Boston en el canje por Garrett Crochet durante la temporada baja de 2024, participó en 78 juegos con los Medias Blancas la temporada pasada. Teel bateó para .273 con ocho jonrones, 11 dobles y 35 carreras impulsadas, además de recibir 37 bases por bolas en 297 apariciones en el plato.

Se espera que el cubano Edgar Quero, quien participó en 111 juegos con Chicago la campaña pasada, se encargue de la mayor parte de las entradas como receptor mientras Teel esté fuera. Quero bateó para .268 con cinco cuadrangulares, 17 dobles y 36 carreras impulsadas en 403 apariciones en el plato la temporada pasada.

