americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kuzma y Portis conducen a Bucks a victoria sin el lesionado Antetokounmpo, 116-101 sobre Celtics

MILWAUKEE (AP) — Kyle Kuzma anotó 31 puntos, su mayor cifra de la campaña, mientras que Bobby Portis agregó 27 unidades y diez rebotes por los Bucks de Milwaukee, quienes se recuperaron en la segunda mitad para derrotar el jueves 116-101 a los Celtics de Boston pese a jugar sin su astro lesionado Giannis Antetokounmpo.

Bobby Portis, de los Bucks de Milwaukee, festeja durante el encuentro ante los Celtics de Boston, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Aaron Gash)
Bobby Portis, de los Bucks de Milwaukee, festeja durante el encuentro ante los Celtics de Boston, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Portis encestó un par de triples desde la esquina izquierda en el cuarto periodo, abierto por Milwaukee con una racha de 8-2 para ponerse al frente 95-82. Otro triple de Portis puso a los Bucks arriba 106-89 con 6:49 minutos restantes.

Portis acertó 11 de 13 tiros, incluyendo cinco de seis desde más allá del arco, en 26 minutos. Kevin Porter Jr. contabilizó 18 puntos, diez rebotes y 13 asistencias.

Jaylen Brown anotó 30 puntos y Jordan Walsh agregó 20 a la causa de los Celtics, cuya racha de cinco victorias consecutivas terminó.

Milwaukee mejoró a 2-7 esta temporada sin Antetokounmpo, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Se espera que el astro griego, quien promedia 28,9 puntos y 10,1 rebotes, se pierda de dos a cuatro semanas.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter