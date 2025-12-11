Kuzma y Portis conducen a Bucks a victoria sin el lesionado Antetokounmpo, 116-101 sobre Celtics

Compartir en:









Bobby Portis, de los Bucks de Milwaukee, festeja durante el encuentro ante los Celtics de Boston, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Portis encestó un par de triples desde la esquina izquierda en el cuarto periodo, abierto por Milwaukee con una racha de 8-2 para ponerse al frente 95-82. Otro triple de Portis puso a los Bucks arriba 106-89 con 6:49 minutos restantes.

Portis acertó 11 de 13 tiros, incluyendo cinco de seis desde más allá del arco, en 26 minutos. Kevin Porter Jr. contabilizó 18 puntos, diez rebotes y 13 asistencias.

Jaylen Brown anotó 30 puntos y Jordan Walsh agregó 20 a la causa de los Celtics, cuya racha de cinco victorias consecutivas terminó.

Milwaukee mejoró a 2-7 esta temporada sin Antetokounmpo, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Se espera que el astro griego, quien promedia 28,9 puntos y 10,1 rebotes, se pierda de dos a cuatro semanas.

_____

FUENTE: AP