Kuminga se roba el show en el regreso de Young a Atlanta; Hawks arrollan a Wizards 119-98

Jonathan Kuminga, alero de los Hawks de Atlanta, busca enviar un pase entre Sharife Cooper (13) y Tre Johnson, de los Wizards de Washington, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Los Hawks adquirieron a Kuminga en la fecha límite de traspasos después de que perdió protagonismo en Golden State, y el alero ingresó desde el banquillo para causar un enorme impacto en su nuevo equipo.

Consiguió una volcada atronadora poco después de pisar la cancha por primera vez, cerca de la mitad del primer cuarto, y esbozó una gran sonrisa mientras corría de regreso a su lado de la cancha.

Fue apenas el comienzo de la gran noche de Kuminga. Tras completar su recuperación de una contusión ósea en la rodilla izquierda, el explosivo alero congoleño encestó tres triples, además de aportar siete rebotes, cuatro asistencias y dos robos en 24 minutos y medio.

Young fue el centro de atención al inicio de la noche. El astro de los Hawks durante años fue canjeado a los Wizards a principios de enero, poniendo fin a una etapa de ocho temporadas que incluyó cuatro selecciones al Juego de Estrellas y una inesperada marcha hasta las finales de la Conferencia Este en 2021.

El base aún no ha jugado con su nuevo equipo, que parece estar principalmente enfocado en conseguir una alta selección del draft para la próxima temporada, mientras Young se recupera de lesiones en la rodilla y el cuádriceps.

Atlanta proyectó un video de homenaje a Young durante una pausa en el segundo cuarto, lo que provocó una ovación de pie de un público en el que muchos aficionados llevaban su camiseta número 11 de Atlanta. Por lo demás, solo pudo observar desde el banquillo cómo su equipo era vapuleado por el conjunto local.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP