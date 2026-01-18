americateve

Kostyuk confirma lesión de tobillo tras perder en primera ronda del Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Marta Kostyuk se rompió un ligamento en el tobillo izquierdo durante su derrota en la primera ronda del Abierto de Australia.

Marta Kostyuk devuelve ante Aryna Sabalenka en la final del torneo de Brisbane, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Foto/Tertius Pickard) AP

Elsa Jacquemot eliminó a la preclasificada número 20 por 6-7 (4), 7-6 (4), 7-5 (7) después de salvar un punto de partido.

Kostyuk se torció el tobillo hacia el final del tercer set.

“Desafortunadamente, me lesioné el tobillo durante mi partido hoy, y después de más pruebas, se confirmó un ligamento roto”, escribió Kostyuk el domingo en Instagram.

La ucraniana añadió que no podrá jugar en dobles en el torneo con su compañera Elena-Gabriela Ruse.

"El Abierto de Australia siempre ha sido uno de mis torneos favoritos, así que esto no es como imaginaba que terminaría mi participación", expresó. "Pero eso es parte del deporte".

Kostyuk comenzó el año con buen pie al alcanzar la final del torneo de Brisbane, sucumbiendo ante la número uno del mundo Aryna Sabalenka.

"A pesar del contratiempo, Brisbane fue una gran manera de comenzar el año, y estoy agradecida por ese impulso. Ahora es momento de enfocarme en la recuperación, y estoy emocionada por volver a la cancha lo antes posible", señaló Kostyuk.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

