Kosovo efectúa elecciones anticipadas en medio de crisis política

PRISTINA, Kosovo (AP) — Los electores en Kosovo votaban el domingo en unas elecciones parlamentarias anticipadas con la esperanza de destrabar un estancamiento político que ha afectado a la pequeña nación balcánica gran parte de este año.

Un grupo de personas aguarda un autobús en una parada iluminada con anuncios del líder de la LDK (Liga Democrática de Kosovo), Lumir Abdixhiku, el jueves 25 de diciembre de 2025, en la capital, Pristina. (AP Foto/Visar Kryeziu)
Los comicios anticipados se programaron después de que el partido gobernante Vetevendosje ("Autodeterminación"), del primer ministro Albin Kurti, no lograra formar un gobierno a pesar de haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones del 9 de febrero.

El estancamiento representó la primera vez que Kosovo no pudo formar un gobierno desde que declaró su independencia de Serbia en 2008, luego de una guerra de 1998 a 1999 que terminó con una intervención de la OTAN.

El partido del primer ministro es nuevamente el favorito en la contienda, pero no está claro si esta vez logrará reunir una mayoría en el Parlamento de 120 miembros, después de que otros partidos destacados se negaran a formar una alianza.

Según las leyes electorales de Kosovo, 20 escaños parlamentarios se asignan automáticamente a representantes serbios y otros partidos minoritarios.

Si la votación vuelve a ser no concluyente se profundizaría aún más la crisis. Kosovo no ha aprobado un presupuesto para el próximo año, lo que ha generado temores de posibles efectos negativos en la ya de por sí pobre economía del país de 2 millones de personas.

Los legisladores deben elegir un nuevo presidente en marzo, ya que el mandato de la actual presidenta Vjosa Osmani expira en abril. Si esto también falla, se deberán realizar otros comicios anticipados.

Los principales partidos de oposición son la Liga Democrática de Kosovo y el Partido Democrático de Kosovo. Han acusado a Kurti de autoritarismo y de distanciarse de los aliados de Kosovo en Estados Unidos y la Unión Europea desde que llegó al poder en 2021.

Kurti, de 50 años de edad y ex prisionero político durante el gobierno de Serbia en Kosovo, ha adoptado una postura firme en las conversaciones mediadas por la Unión Europea para normalizar las relaciones con Belgrado. En respuesta, la UE y Estados Unidos impusieron medidas punitivas.

Kurti ha prometido comprar equipo militar para reforzar la seguridad.

Las tensiones con la población serbia en el norte derivaron en enfrentamientos en 2023, cuando decenas de soldados de paz liderados por la OTAN resultaron heridos. En un paso positivo, alcaldes serbios asumieron el poder pacíficamente allí este mes después de una votación municipal.

Kosovo es uno de los seis países de los Balcanes Occidentales que intentan ingresar a la UE, pero se le dijo —y también a Serbia— que primero deben normalizar sus relaciones entre sí.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

