Kompany critica a Mourinho por comentarios sobre Vinícius Júnior: "Un gran error"

El entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany criticó a José Mourinho por cuestionar las actitudes de Vinícius Júnior después de que el astro brasileño del Real Madrid acusara a un rival de insultarlo de manera racista durante un partido de la Liga de Campeones.

El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany durante el partido con Werder Bremen en la Bundesliga, el sábado 14 de diciembre de 2026. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP)
El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany durante el partido con Werder Bremen en la Bundesliga, el sábado 14 de diciembre de 2026. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP)

Mourinho, técnico de Benfica, sugirió que Vinícius provocó a los jugadores de su equipo por sus festejos tras marcar el único gol del partido de la etapa de repechajes el martes.

Vinícius acusó a Gianluca Prestianni, atacante argentino del Benfica, de llamarlo “mono” durante un cruce de después de su gol.

Mourinho también cuestionó por qué Vinícius, que es negro y ha sido objeto de repetidos insultos racistas en España, era señalado con tanta frecuencia.

“Hay algo que está mal porque pasa en todos los estadios”, afirmó Mourinho. “En el estadio donde jugó Vinícius pasó algo. Siempre”.

Kompany, al hablar el viernes, deploró los comentarios de Mourinho.

“Así que después del partido tienes al líder de una organización, José Mourinho, que ataca el carácter de Vinícius Júnior al sacar a relucir el tipo de celebración para desacreditar lo que Vinícius está haciendo en este momento”, expresó Kompany. “Y para mí, en términos de liderazgo, es un error enorme y es algo que no deberíamos aceptar”.

Las celebraciones de Mourinho

La UEFA designó a un investigador especial el miércoles para reunir pruebas sobre lo ocurrido en Lisboa en la victoria del Madrid por 1-0 en el partido de ida del repechaje de la Liga de Campeones. El Madrid indicó que había enviado “todas las pruebas disponibles” del presunto incidente al organismo rector del fútbol europeo.

Al referirse a las celebraciones de Vinícius después de colocar un disparo con efecto en el ángulo superior, Mourinho dijo que debería “celebrar de una manera respetuosa”.

Kompany señaló el propio historial de celebraciones exuberantes de Mourinho —como cuando corrió por la banda para festejar cuando su Porto venció al Manchester United en la Liga de Campeones.

Kompany dijo que los exjugadores de Mourinho “lo quieren” y añadió: "Sé que es una buena persona”.

“No necesito juzgarlo como persona, pero sé lo que he escuchado. Entiendo quizá lo que ha hecho, pero cometió un error y es algo que, ojalá, en el futuro no vuelva a ocurrir así”, manifestó.

Prestianni negó haber insultado de manera racista a Vinícius. Benfica dijo que el jugador argentino era víctima de una “campaña de difamación”.

‘Lo correcto’

Kompany dijo que la reacción de Vinícius “no se puede fingir”.

“Se nota: su reacción es una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir con el árbitro y cargar con toda esta miseria sobre sus hombros”, comentó. “No hay absolutamente ninguna razón para que Vini Junior vaya y haga esto".

“Creo que, en su mente, lo hace más porque es lo correcto en ese momento”, subrayó.

Kompany añadió: “Tienes a un jugador que se queja. Tienes a un jugador que dice que no lo hizo. Y creo que, a menos que el propio jugador dé un paso al frente, es difícil. Es un caso difícil”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

