Kombouaré debuta con triunfo en Paris FC ante Niza y Marsella recibe al Lyon

PARÍS (AP) — El veterano entrenador Antoine Kombouaré debutó el domingo con victoria en su nuevo club, ya que el Paris FC logró un necesario triunfo en casa por 1-0 ante el Niza.

ARCHIVO - El francés Antoine Kombouare, director técnico del Nantes, dirige a sus jugadores durante el juego de vuelta de la eliminatoria de la Liga Europa entre el Nantes y la Juventus FC, el 23 de febrero de 2023 en Nantes, en el oeste de Francia. (Foto AP/Mathieu Pattier, Archivo)
ARCHIVO - El francés Antoine Kombouare, director técnico del Nantes, dirige a sus jugadores durante el juego de vuelta de la eliminatoria de la Liga Europa entre el Nantes y la Juventus FC, el 23 de febrero de 2023 en Nantes, en el oeste de Francia. (Foto AP/Mathieu Pattier, Archivo)

El exdefensor, de 62 años, está en su décimo club como entrenador, con Paris Saint-Germain, Lens y Nantes entre sus equipos anteriores. Fue contratado el domingo pasado. Hace cuatro años, Kombouaré salvó al Nantes del descenso y ganó la Copa de Francia.

El mediocampista zimbabuense Marshall Munetsi anotó a mitad de la primera parte para el Paris FC, que ascendió la temporada pasada y subió al 14.º puesto de la Ligue 1, mientras que el Niza cayó al 15.º.

El veterano delantero Ciro Immobile, máximo goleador de la liga italiana en la temporada 2019-2020 con la Lazio, todavía busca su primer gol con el Paris FC tras incorporarse durante el mercado de fichajes de invierno.

Más tarde el domingo, el Marsella, cuarto clasificado, recibió al Lyon, tercero, que vio cortada su racha de 13 partidos ganados el fin de semana pasado. Cinco puntos separaban a los equipos antes del inicio.

No se permitió la entrada de aficionados del Lyon al Stade Velodrome debido al riesgo de violencia entre hinchas. En temporadas anteriores se han producido enfrentamientos violentos entre aficionados rivales.

La última vez que se permitió la presencia de aficionados visitantes en este partido fue a finales de 2023, cuando el autobús del equipo del Lyon fue atacado y el entonces entrenador Fabio Grosso sufrió una lesión en la cabeza.

En los otros partidos del domingo, el Lorient se enfrenta al Auxerre; el Metz, colista, recibe al Brest, y el Lille se mide con un Nantes en apuros.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

