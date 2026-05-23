Kolek lanza blanqueada con juego completo y Reales vencen a Marineros para cortar mala racha

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Stephen Kolek, abridor de los Reales de Kansas City, es empapado por sus compañeros luego de lanzar una blanqueda con juego completo ante los Marineros de Seattle, el sábado 23 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Kolek (3-0) concedió una base por bolas, permitió cuatro hits y ponchó a dos. Solo necesitó 108 lanzamientos para completar las nueve entradas en un juego que duró apenas 2:06 horas. Esos 108 pitcheos fueron cuatro más que el récord anterior en su carrera.

Fue la segunda blanqueada de Kolek en 23 aperturas. Asimismo, fue el séptimo juego completo y la cuarta blanqueada en las Grandes Ligas esta temporada.

La otra blanqueada de Kolek fue un juego de cinco hits en una paliza de 21-0 en Colorado el 10 de mayo de la temporada pasada, cuando lanzaba para San Diego.

Kolek se unió a Chris Archer y Mike Montgomery como los únicos lanzadores que han debutado desde 2010 con dos blanqueadas en sus primeras 23 aperturas en las Grandes Ligas.

George Kirby (5-4) trabajó seis entradas y permitió las cinco carreras, tres limpias, además de nueve hits, y ponchó a tres.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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