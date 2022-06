Koepka y Ancer se suman a la Superliga saudí de golf

CROMWELL, Connecticut, EE.UU. (AP) — Brooks Koepka, uno de los primeros jugadores que se pronunció en contra de la Superliga saudí para solo 48 golfistas, se convirtió en el más reciente jugador de la Gira de la PGA que firma con la LIV, según confirmó The Associated Press.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Una persona con conocimiento de la decisión de Koepka dijo a la AP que el ganador de cuatro majors aún podría competir en la Gira de la PGA hasta que debute en la LIV. La persona pidió no ser identificada debido a que no había sido autorizada para hablar en nombre de la gira. El diario británico The Daily Telegraph fue el primer medio en informar sobre la decisión de Koepka.