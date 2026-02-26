americateve

Knueppel rompe récord de triples de novato en paliza de Hornets a Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Kon Knueppel rompió el récord de triples en una temporada para un novato en la NBA y anotó 28 puntos, Brandon Miller sumó 33 y los Hornets de Charlotte vapulearon el jueves 133-109 a los Pacers de Indiana.

Kon Knueppel busca lanzar un triple por los Hornets de Charlotte, frente a Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, el jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/AJ Mast)
Kon Knueppel busca lanzar un triple por los Hornets de Charlotte, frente a Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, el jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/AJ Mast) AP

Knueppel necesitaba seis triples para superar la marca de novato de 206 establecida por Keegan Murray en 80 partidos en 2022-23. El líder de la NBA en triples durante esta campaña acertó 8 de 12 para llegar a 209 —en apenas 59 partidos.

Stephen Curry, de Golden State, posee el récord general en una campaña con 402.

El triple que rompió el récord llegó cuando faltaban 9:41 minutos por jugar en el cuarto periodo. Knueppel amagó el tiro ante Quintin Jackson para hacerlo saltar, botó hacia la izquierda y lanzó. El balón rebotó alrededor del aro antes de entrar.

Knueppel, la cuarta selección global procedente de Duke, ayudó a que los Hornets mejoraran a 12-3 en sus últimos 15 partidos. Además, han ganado sus últimos nueve encuentros como visitantes.

Andrew Nembhard encabezó a Indiana con 20 puntos, y Micah Potter aportó 19. Los Pacers permitieron 130 puntos por tercer partido consecutivo, algo que apenas ha ocurrido por tercera vez en la historia de la franquicia.

_____

