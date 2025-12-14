Knueppel anota 29 puntos y Miller suma 25 en victoria de Hornets 119-111 sobre Cavaliers

Compartir en:









El centro de los Hornets de Charlotte, Ryan Kalkbrenner, agarra un rebote frente a Jarrett Allen, de los Cavaliers de Cleveland, derecha, mientras Kon Knueppel, de los Hornets, izquierda, observa durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Cleveland, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Photo/Phil Long) AP

Knueppel, la selección número cuatro en general este año en el draft de la NBA, tuvo su segunda actuación fuerte consecutiva después de anotar un máximo de temporada de 33 en una derrota ante Chicago el viernes por la noche. Miller añadió un récord personal de 13 rebotes y seis asistencias.

Miles Bridges tuvo 20 puntos, diez rebotes y seis asistencias mientras Charlotte mejoró a solo 3-10 fuera de casa.

Los Cavaliers fallaron los diez tiros en los cinco minutos de tiempo extra y Cleveland sufrió otra preocupante derrota para un equipo que se esperaba que compitiera por el título de la Conferencia Este.

Darius Garland anotó 26 puntos y Donovan Mitchell añadió 17 para los Cavs, quienes han sido afectados por la inconsistencia en los primeros dos meses de la temporada.

Jaylon Tyson tuvo 16 puntos y 13 rebotes para Cleveland, que ha perdido seis de nueve.

Los Hornets estaban sin los guardias LaMelo Ball, Collin Sexton y Tre Mann debido a lesiones.

