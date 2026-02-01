americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Knicks vencen a Lakers y arruinan el 32º juego de temporada regular de LeBron en el MSG

NUEVA YORK (AP) — OG Anunoby anotó 25 puntos, Landry Shamet agregó 23 y los Knicks de Nueva York vencieron la noche del domingo 112-100 a los Lakers de Los Ángeles, arruinando el 32º juego de LeBron James en el Madison Square Garden.

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, busca el pase ante la defensa de Jalen Brunson (frente a la derecha), de los Knicks de Nueva York, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 1 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/John Munson)
LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, busca el pase ante la defensa de Jalen Brunson (frente a la derecha), de los Knicks de Nueva York, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 1 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/John Munson) AP

Josh Hart terminó con 20 puntos y Jalen Brunson tuvo 12 puntos y un récord de temporada de 13 asistencias para los Knicks, quienes igualaron su récord de temporada con su sexta victoria consecutiva, la mayoría de ellas logradas con facilidad.

James finalizó con 22 puntos, seis asistencias y cinco rebotes después de ser elegido como reserva más temprano el domingo para su 22ª selección consecutiva al All-Star de la NBA, un récord. Cayó a 23-9 en la temporada regular en el MSG, donde llegó al juego con un promedio de 28.2 puntos, 7.6 asistencias y 7.0 rebotes.

Luka Doncic tuvo 30 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias. El juego fue exactamente un año después del último viaje de los Lakers a Nueva York, cuando poco después de su victoria se supo que habían acordado el intercambio de gran magnitud con Dallas que llevó a Doncic a Los Ángeles.

James no ha dicho si su 23ª temporada será la última, pero la posibilidad de una última aparición en el MSG hizo que las ventas de boletos se dispararan, con asientos lejos del piso vendiéndose por más de $500 y los cercanos a la cancha por miles de dólares.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

El tanquero Emilia regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter