Knicks vencen 123-114 y ponen fin a racha de cinco victorias de Trail Blazers

Jalen Brunson (11), base de los Knicks de Nueva York, reacciona tras una canasta contra los Trail Blazers de Portland durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Portland, Oregón. (AP Photo/Amanda Loman) AP

OG Anunoby sumó 24 puntos, Karl-Anthony Towns tuvo 20 puntos y 11 rebotes, y Mikal Bridges terminó con 18 puntos, seis asistencias y seis rebotes. Los Knicks habían perdido cinco de sus últimos seis partidos.

Deni Avdija anotó 25 puntos para los Blazers, pero en los momentos finales se agarró la espalda después de saltar por un rebote y se dirigió al vestuario. No se conocía la magnitud de la lesión.

Los Knicks lideraban por diez puntos en el tercer cuarto, pero Portland empató a 92 con una clavada de Robert Williams III al inicio del cuarto y se adelantó con un flotador y tiro libre de Avdija.

Los equipos intercambiaron el liderazgo hasta que un triple de Miles McBride puso a los Knicks arriba 109-104 con 3:47 por jugar. Nueva York amplió la ventaja a 117-107 con un triple de Brunson a 2:23 del final y Portland no pudo alcanzarlos.

Los Knicks vieron el regreso del alero titular Josh Hart, quien no había jugado desde que se lesionó el tobillo el día de Navidad. Terminó con 18 puntos.

