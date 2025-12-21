americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Knicks se imponen al Heat con el mejor registro de la temporada de Brunson con 47 puntos

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 47 puntos, su máximo de la temporada, y los Knicks de Nueva York superaron una noche discreta de Karl-Anthony Towns para vencer 132-125 al Heat de Miami el domingo.

Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, lleva el balón ante la presión defensiva de Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, durnte la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/John Munson)
Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, lleva el balón ante la presión defensiva de Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, durnte la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/John Munson) AP

Mientras Towns solo consiguió dos puntos y seis rebotes en 29 minutos, Mikal Bridges anotó 24 unoidades con un seis de siete en triples, Josh Hart añadió 13 tantos y diez rebotes, y OG Anunoby anotó 18 en la segunda mitad. Los Knicks mejoraron a un récord de 20-8 en general y 14-2 en casa.

Kel’el Ware tuvo 28 puntos y 19 rebotes para Miami. El Heat ha perdido siete de los últimos ocho partidos, cayendo a un récord de 15-14.

Con Towns sin anotar en los primeros 25:02, y registrando su menor cantidad de puntos desde que se unió a los Knicks, Brunson, Bridges y Anunoby asumieron la responsabilidad, especialmente en la segunda mitad.

Ware hizo su quinto triple, luego el mexicano Jaime Jaquez Jr. encestó un par de tiros libres que redujeron la ventaja de Nueva York a 120-118 con 3:12 por jugar. Pero los Knicks respondieron con una racha de 8-0, impulsada por un triple de Bridges y tres tiros libres de Brunson tras una falta flagrante.

Brunson y Bridges se combinaron para 45 de los 66 puntos de Nueva York en la primera mitad, con Bridges anotando 18. El dúo encestó nueve de 13 triples en la primera mitad, incluyendo un tiro de Brunson con 0,8 segundos restantes en el segundo cuarto que puso a Nueva York arriba por cuatro al descanso.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter