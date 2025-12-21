Knicks se imponen al Heat con el mejor registro de la temporada de Brunson con 47 puntos

Compartir en:









Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, lleva el balón ante la presión defensiva de Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, durnte la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/John Munson) AP

Mientras Towns solo consiguió dos puntos y seis rebotes en 29 minutos, Mikal Bridges anotó 24 unoidades con un seis de siete en triples, Josh Hart añadió 13 tantos y diez rebotes, y OG Anunoby anotó 18 en la segunda mitad. Los Knicks mejoraron a un récord de 20-8 en general y 14-2 en casa.

Kel’el Ware tuvo 28 puntos y 19 rebotes para Miami. El Heat ha perdido siete de los últimos ocho partidos, cayendo a un récord de 15-14.

Con Towns sin anotar en los primeros 25:02, y registrando su menor cantidad de puntos desde que se unió a los Knicks, Brunson, Bridges y Anunoby asumieron la responsabilidad, especialmente en la segunda mitad.

Ware hizo su quinto triple, luego el mexicano Jaime Jaquez Jr. encestó un par de tiros libres que redujeron la ventaja de Nueva York a 120-118 con 3:12 por jugar. Pero los Knicks respondieron con una racha de 8-0, impulsada por un triple de Bridges y tres tiros libres de Brunson tras una falta flagrante.

Brunson y Bridges se combinaron para 45 de los 66 puntos de Nueva York en la primera mitad, con Bridges anotando 18. El dúo encestó nueve de 13 triples en la primera mitad, incluyendo un tiro de Brunson con 0,8 segundos restantes en el segundo cuarto que puso a Nueva York arriba por cuatro al descanso.

