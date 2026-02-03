Knicks pierden a Hart pero ganan séptimo seguido por 132-101 ante Wizards

Compartir en:









Josh Hart (3), de los Knicks de Nueva York, lanza ante la defensa de Kyshawn George (18), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el martes 3 de febrero de 2026, en Washington. (AP Photo/John McDonnell) AP

Mikal Bridges anotó 23 puntos y Jalen Brunson agregó 21 para Nueva York, aunque los Knicks perdieron a Josh Hart por un esguince en el tobillo izquierdo en el tercer cuarto. Hart, quien ya había tenido problemas en el tobillo derecho a principios de esta temporada, caminó con dificultad hacia el túnel inmediatamente después de salir del juego y no volvió a jugar.

Will Riley anotó 17 puntos y Bub Carrington agregó 14 para los Wizards. Washington ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero las dos derrotas fueron por 31 puntos ante los Lakers de Los Ángeles el viernes y por el mismo margen ante los Knicks cuatro días después.

Nueva York ha ganado 11 partidos consecutivos contra los Wizards.

Los Knicks lideraron por hasta 18 puntos en el primer cuarto y estaban arriba 72-45 al medio tiempo.

OG Anunoby anotó 19 puntos para Nueva York. Hart tuvo cuatro puntos, siete rebotes y siete asistencias antes de salir.

Nueva York encestó 17 de 37 desde la línea de tres puntos.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP