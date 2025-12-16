americateve

Knicks ganan la Copa NBA tras remontar y vencer a Spurs 124-113

LAS VEGAS (AP) — OG Anunoby anotó 28 puntos, Jalen Brunson añadió 25, y los Knicks de Nueva York se recuperaron para vencer el martes 124-113 a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio, con lo cual conquistaron la Copa NBA.

Og Anunoby, de los Knicks de Nueva York, realiza una clavada en la final de la Copa NBA ante los Spurs de San Antonio, el martes 16 de diciembre de 2025 (Kirby Lee/Pool Photo via AP)
Ahora los Knicks pueden colgar un estandarte en el Madison Square Garden junto al del campeonato de la NBA de 1973, la última vez que ganaron el título en la liga.

Pero este es un plantel de campeonato: Brunson, el jugador Más Valioso de la Copa NBA, cortó las redes en la universidad de Villanova, lo mismo que Josh Hart y Mikal Bridges. Y todos abrigan grandes esperanzas de representar a una débil Conferencia Este en las Finales de la NBA.

Karl-Anthony Towns de Nueva York totalizó 16 puntos y 11 rebotes a pesar de lidiar contra una lesión. El dominicano se dirigió al vestuario con un minuto restante antes del medio tiempo.

Salió al banco con 5:06 restantes en el tercer cuarto y no regresó sino hasta las postrimerías del duelo. Se informó en la transmisión que tenía una lesión de pantorrilla.

Dylan Harper lideró a los Spurs con 21 puntos, Wembanyama anotó 18 y De'Aaron Fox tuvo 16.

Nueva York dominó en el interior, superando a los Spurs en rebotes por 59-42. Mitchell Robinson recogió 15 rebotes, incluidos diez en el lado ofensivo. Eso ayudó a dar a los Knicks una ventaja de 56-44 en puntos sobre la pintura.

Sin embargo, los Spurs tuvieron la ventaja durante gran parte del encuentro antes de que los Knicks realizaran una racha de 13-1 que comenzó al final del tercer cuarto para ponerse 100-95. Nueva York nunca volvió a estar en desventaja.

Los Knicks obtuvieron más que un trofeo, cada jugador con un contrato estándar recibió un extra de 318.560 dólares por ganar, haciendo un total de 530.933 por llegar a la final.

Este juego no cuenta en la temporada regular de la NBA, por lo que ambos equipos permanecen 18-7, colocándolos en la cima de sus respectivas divisiones.

El simple hecho de llegar a la final es un buen augurio para ambos equipos. Los cuatro finalistas anteriores —Lakers de Los Angeles, Indiana, Oklahoma City y Milwaukee— también llegaron a los playoffs. Los Pacers llegaron a las finales de la Conferencia Este en 2024, y el Thunder conquistó el campeonato de la NBA la temporada pasada.

