Knicks celebran título de la Copa NBA sin banderín conmemorativo

El pívot de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns (32), celebra con sus compañeros tras la victoria de su equipo contra los Spurs de San Antonio en el juego de campeonato de la Copa de la NBA, el martes 16 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Photo/Ian Maule) AP

Mientras los jugadores se alineaban en la cancha para escuchar el himno nacional previo a su partido contra Filadelfia, en la pantalla superior se proyectaron los momentos destacados de las victorias de los Knicks durante su camino hacia el campeonato en la Copa. Después del video de su victoria sobre San Antonio en la final el martes, el sonido local pidió a los aficionados que se unieran para felicitar al equipo por su logro.

Los aficionados respondieron con una ovación de pie.

Los Knicks rompieron con la breve tradición de la Copa al decidir que no colgarían un banderín después de conseguir el título. Los dos ganadores anteriores, los Lakers de Los Ángeles y los Bucks de Milwaukee, celebraron sus títulos con su respectivo pendón.

Prime Video, que transmitió el duelo, se burló de la decisión al revelar un banderín digital en su estudio para recordar el campeonato de los Knicks durante su programa previo al partido.

Ganar la Copa, con las semifinales y finales en Las Vegas, derivó en una especie de viaje adicional para los Knicks. El encuentro del viernes fue el primero en el Madison Square Garden desde que vencieron a Orlando el 7 de diciembre.

También provocó algo de pánico para el entrenador de primer año Mike Brown. Cayeron pocos centímetros de nieve en el área al norte de Nueva York donde vive mientras los Knicks estaban fuera, y no tenía una pala ni sabía cómo quitarla cuando su cuñada, que se estaba quedando en la casa, le alertó.

"Teníamos nieve en nuestra entrada y mi cuñada nos llamó con pánico, mientras nosotros estamos recibiendo paquetes de Amazon. Ella decía: 'Alguien se va a resbalar. Necesito una pala'", dijo Brown. "Yo estaba como, '¿Pala? Oh dios mío, ¿a quién llamo?'" Terminó llamando a su constructor, quien envió a alguien para quitar la nieve.