Knicks aplastan 142-103 a Nuggets, que pierden al base Murray por lesión

DENVER (AP) — OG Anunoby anotó 34 puntos para guiar el viernes a los Knicks de Nueva York hacia una paliza de 142-103 sobre unos Nuggets de Denver que perdieron al base estelar Jamal Murray por un esguince de tobillo justo cuando su quinteto titular volvía a estar completo.

Karl-Anthony Towns, pívot dominicano de los Knicks de Nueva York, persique un balón entre Spencer Jones (izquierda) y Tim Hardaway Jr., de los Nuggets de Denver, el viernes 6 de marzo de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Josh Hart sumó 18 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 19 unidades y 17 rebotes por los Knicks, que iniciaron una gira de cinco visitas con buen pie. Sus titulares se tomaron el cuarto periodo libre para disfrutar de la inusual paliza.

La derrota en casa por 39 puntos igualó el récord indeseable de los Nuggets, establecido contra Chicago en 1998.

Nikola Jokic lideró a Denver con 38 puntos, pero los Nuggets sufrieron su peor derrota de la temporada —tanto en el marcador como en la cancha— con la lesión de Murray.

Aaron Gordon (isquiotibiales) jugó por primera vez desde el 23 de enero y Cam Johnson regresó tras un esguince de tobillo, lo que le dio a los Nuggets su alineación titular original por primera vez desde el 12 de noviembre.

Duró poco.

_____

