Knicks aplastan 117-101 a Raptors para llegar por primera vez a semifinales de la Copa NBA

Jakob Poeltl de los Raptors de Toronto pelea por el balón en la canasta con Karl-Anthony Towns y OG Anunoby de los Knicks de Nueva York en el encuentro de cuartos de final de la Copa de la NBA el mates 9 de diciembre del 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Karl-Anthony Towns sumó 14 unidades y 16 rebotes para los Knicks, que enfrentarán el sábado a Orlando en la ronda semifinal en Las Vegas.

El Magic llegó a las semifinales al vencer a Miami horas antes.

Towns regresó después de perderse la victoria en casa del domingo sobre Orlando debido a una rigidez en su pantorrilla izquierda.

Mikal Bridges anotó 15 puntos para Nueva York y OG Anunoby tuvo 13 contra su antiguo equipo.

Los Knicks eran el único equipo que había llegado a los cuartos de final en las tres ediciones del torneo, pero habían perdido sus dos apariciones anteriores por un total combinado de 32 puntos.

Nueva York tiene un récord de 11-4 en la historia de la Copa NBA.

Brandon Ingram anotó 31 puntos y Jamal Shead tuvo un récord personal de 18, pero los Raptors, con un equipo reducido, perdieron su cuarto partido consecutivo, todos en casa. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP