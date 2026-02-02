Klint Kubiak de Seahawks se centra en el Super Bowl, no en el trabajo con los Raiders

Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, habla durante la Noche de Apertura del Super Bowl, el lunes 2 de febrero de 2026, de cara al Super Bowl 60 entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, en San José, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Kubiak tuvo su segunda entrevista con los Raiders el sábado y una persona con conocimiento de las discusiones dijo que ambas partes están trabajando para finalizar un acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no había un contrato en la mesa y no se puede hacer un anuncio hasta después del Super Bowl.

"Estoy concentrado en jugar este partido y entrenar este partido", expresó Kubiak el lunes por la noche. "He trabajado toda mi vida para llegar a entrenar en este juego, y ahí es donde está nuestro enfoque".

Kubiak se negó a responder cualquier pregunta sobre el proceso de búsqueda, incluyendo cómo fue la entrevista con el propietario minoritario de los Raiders, Tom Brady.

"Esa es otra parte de otro proceso", comentó. "Eso es algo de lo que realmente no quiero hablar esta noche. Todos estamos tan enfocados en este juego y nuestros jugadores merecen toda nuestra atención para este partido".

El entrenador de Seattle, Mike Macdonald, pareció resignado a perder a Kubiak después del Super Bowl, así como a otros asistentes que podrían unirse a él en Las Vegas.

"Nuestros entrenadores, cuando tienen estas oportunidades de llevarlo al siguiente nivel, te alegras por ellos", manifestó Macdonald. "Es un poco agridulce porque (Kubiak es) una gran persona y un gran entrenador. ... Tenemos muchos grandes entrenadores y esas personas también van a tener oportunidades".

Kubiak, de 38 años, sería el tercer entrenador en tres temporadas para los Raiders y el quinto líder a tiempo completo desde que se mudaron a Las Vegas en 2020. Sucedería a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en una temporada en Las Vegas después de una exitosa trayectoria con Seattle que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato.

Se espera que Kubiak sea el encargado de moldear a Fernando Mendoza, quien llevó a Indiana al campeonato nacional, en el quarterback franquicia que la organización ha buscado durante mucho tiempo. Los Raiders poseen la primera selección en el draft de este año, y se espera que la usen en el ganador del Trofeo Heisman.

Brady ayudó a dirigir la búsqueda junto con el gerente general John Spytek. Brady dijo que estaba impresionado con la ofensiva de Kubiak después de comentar los últimos dos juegos de playoffs de Seattle en su papel como analista en Fox.

"Hacen que una cosa parezca otra", señaló Brady en un episodio de "Let's Go" en Sirius XM. "Hay jugadas que se desprenden de otras. Creo que Klint ha hecho un gran trabajo esta temporada desarrollando su propia identidad como responsable de llamar de jugadas. Ejecutan la ofensiva de la Costa Oeste, eso es lo que hace Seattle. Intentan hacerla amigable para el mariscal de campo Sam (Darnold). Klint ha jugado con las fortalezas de ese equipo, y creo que, ya sabes, en el juego de la semana pasada pensé que hizo muchas cosas geniales contra una defensa de los Rams muy talentosa".

Fue el trabajo de Kubiak con Sam Darnold lo que llamó la atención de los Raiders. Darnold, seleccionado tercero en general por los Jets de Nueva York en el draft de la NFL de 2018, había sido considerado un fracaso hasta que llevó a Minnesota a una temporada de 14 victorias en 2024. Pero los Vikings siguieron adelante sin Darnold, y él demostró que esa temporada no fue un accidente, ganando 14 juegos en Seattle en camino a llegar al Super Bowl contra Nueva Inglaterra.

"Es increíble", dijo Darnold. "Se despierta a horas insanas. Llega a las instalaciones a las 4–4:30 de la mañana, y está allí más tarde que nadie. Es un trabajador incansable. Ama el fútbol americano. Es muy honesto y muy franco con sus jugadores, lo cual yo y muchos de los chicos realmente apreciamos".

___

El escritor de fútbol americano profesional de AP, Rob Maaddi, contribuyó a este informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP