Klint Kubiak avanza rápido para completar su cuerpo de entrenadores con los Raiders

ARCHIVO - El entrenador de la línea defensiva de los Raiders de Las Vegas, Rob Leonard, revisa una jugada en una NFL Copilot de Microsoft durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Texans de Houston, el 21 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Photo/Maria Lysaker, Archivo) AP

El entrenador de la línea defensiva de los Raiders y coordinador del juego terrestre, Rob Leonard, fue ascendido oficialmente a coordinador defensivo el domingo.

Andrew Janocko, coach de quarterbacks de los Seahawks, seguirá a Kubiak desde Seattle para ser el coordinador ofensivo, informó el domingo una persona con conocimiento del proceso de contratación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato respecto a Janocko porque esa contratación no ha sido anunciada.

Kubiak hizo lo mismo que los dos entrenadores anteriores de Las Vegas al elegir a un coordinador defensivo: buscar dentro del propio staff de entrenadores. Leonard fue el entrenador de la línea defensiva las últimas tres temporadas y en 2025 sumó el título de coordinador del juego terrestre bajo el entonces head coach Pete Carroll.

Al mantener a Leonard, Kubiak también podría estar buscando una manera de recomponer la relación con la estrella cazamariscales Maxx Crosby.

En cuanto a Leonard, de 38 años, los Raiders permitieron 3,9 yardas por acarreo la temporada pasada, empatados en el segundo lugar de la NFL. También fueron terceros en tacleadas para pérdida, con 105.

Janocko, de 37 años, recibirá un ascenso con su llegada a los Raiders. Él y Kubiak formaron parte del staff de los Seahawks, con Kubiak desempeñándose como el encargado de mandar las jugadas del equipo de Seattle que ganó el Super Bowl.

Janocko trabajó directamente con el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, esta temporada pasada.

Darnold completó el 67,7% de sus pases para 4.048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones. Seleccionado tercero en general por los New York Jets en 2018, Darnold fue considerado un fracaso hasta que llevó a Minnesota a una temporada de 14 victorias en 2024. Luego llegó otra temporada de 14 victorias con los Seahawks que culminó con Darnold levantando el Trofeo Lombardi.

