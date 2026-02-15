americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Klint Kubiak avanza rápido para completar su cuerpo de entrenadores con los Raiders

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — El nuevo entrenador de los Raiders de Las Vegas, Klint Kubiak, no perdió tiempo en elegir a sus coordinadores ofensivo y defensivo desde que fue contratado hace menos de una semana.

ARCHIVO - El entrenador de la línea defensiva de los Raiders de Las Vegas, Rob Leonard, revisa una jugada en una NFL Copilot de Microsoft durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Texans de Houston, el 21 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Photo/Maria Lysaker, Archivo)
ARCHIVO - El entrenador de la línea defensiva de los Raiders de Las Vegas, Rob Leonard, revisa una jugada en una NFL Copilot de Microsoft durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Texans de Houston, el 21 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Photo/Maria Lysaker, Archivo) AP

El entrenador de la línea defensiva de los Raiders y coordinador del juego terrestre, Rob Leonard, fue ascendido oficialmente a coordinador defensivo el domingo.

Andrew Janocko, coach de quarterbacks de los Seahawks, seguirá a Kubiak desde Seattle para ser el coordinador ofensivo, informó el domingo una persona con conocimiento del proceso de contratación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato respecto a Janocko porque esa contratación no ha sido anunciada.

Kubiak hizo lo mismo que los dos entrenadores anteriores de Las Vegas al elegir a un coordinador defensivo: buscar dentro del propio staff de entrenadores. Leonard fue el entrenador de la línea defensiva las últimas tres temporadas y en 2025 sumó el título de coordinador del juego terrestre bajo el entonces head coach Pete Carroll.

Al mantener a Leonard, Kubiak también podría estar buscando una manera de recomponer la relación con la estrella cazamariscales Maxx Crosby.

En cuanto a Leonard, de 38 años, los Raiders permitieron 3,9 yardas por acarreo la temporada pasada, empatados en el segundo lugar de la NFL. También fueron terceros en tacleadas para pérdida, con 105.

Janocko, de 37 años, recibirá un ascenso con su llegada a los Raiders. Él y Kubiak formaron parte del staff de los Seahawks, con Kubiak desempeñándose como el encargado de mandar las jugadas del equipo de Seattle que ganó el Super Bowl.

Janocko trabajó directamente con el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, esta temporada pasada.

Darnold completó el 67,7% de sus pases para 4.048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones. Seleccionado tercero en general por los New York Jets en 2018, Darnold fue considerado un fracaso hasta que llevó a Minnesota a una temporada de 14 victorias en 2024. Luego llegó otra temporada de 14 victorias con los Seahawks que culminó con Darnold levantando el Trofeo Lombardi.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter