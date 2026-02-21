americateve

Klaebo se convierte en el 1er atleta en ganar 6 oros en unos Juegos de Invierno

TESERO, Italia (AP) — Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, completó el sábado su histórica barrida de medallas de oro en las pruebas masculinas de esquí de fondo al ganar su sexta carrera y establecer el récord de más oros logrados por un atleta en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

El medallista de plata Martin Loewstroem Nyenget, el medallista de oro Johannes Hoesflot Klaebo y el medallista de bronce Emil Iversen, los tres de Noruega, posan en el podio de la salida masiva de 50 km de esquí de fondo masculino en estilo clásico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el sábado 21 de febrero de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)
El medallista de plata Martin Loewstroem Nyenget, el medallista de oro Johannes Hoesflot Klaebo y el medallista de bronce Emil Iversen, los tres de Noruega, posan en el podio de la salida masiva de 50 km de esquí de fondo masculino en estilo clásico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el sábado 21 de febrero de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

La victoria de Klaebo en la salida en masa de 50 kilómetros destrozó el récord de casi 50 años establecido por el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, quien ganó cinco oros en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980.

Todas las victorias de Heiden fueron en pruebas individuales y dos de las de Klaebo han sido en competencias por equipos, por lo que el récord de Heiden de triunfos individuales se mantiene vigente.

“Se siente increíble. Coronar todo aquí con un 50K es algo inverosímil. En Noruega decimos que, si vas a convertirte en un hombre, necesitas ganar el 50K, y hoy lo hicimos, así que es una manera perfecta de terminar dos semanas perfectas”, señaló Klaebo.

La sólida actuación dorada igualó la hazaña que consiguió en el campeonato mundial del año pasado en Trondheim, Noruega, cuando ganó las seis pruebas.

Los compañeros de Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget, se llevó la plata, y Emil Iversen ganó el bronce en un barrido noruego.

Los tres noruegos tomaron la delantera antes de la mitad del recorrido y siguieron ampliando la diferencia sobre sus perseguidores.

El francés Theo Schely terminó cuarto, a casi tres minutos, y Savelii Korostelev, un ruso que compitió como atleta neutral individual, finalizó quinto, a 3:38.3.

El esquiador de Estados Unidos mejor ubicado fue Gus Schumacher, quien ganó una plata en un relevo por equipos, en el 13er puesto.

Cinco esquiadores, entre ellos Iivo Niskanen, de Finlandia, y Harald Oestberg Amundsen, de Noruega, abandonaron la carrera, y 14 competidores fueron doblados.

El triunfo amplía el récord de Klaebo de más medallas de oro olímpicas de invierno en su carrera a 11 en tres ediciones. La marca anterior era de ocho, que Klaebo rompió el 15 de febrero.

Klaebo tiene la segunda mayor cantidad de oros olímpicos en total. El gran nadador estadounidense Michael Phelps tiene 23.

La victoria le dio a Noruega un récord de 18 medallas de oro y aumentó aún más su ventaja en el conteo total de medallas en estos Juegos a 40 en total, también un récord de Juegos Olímpicos de Invierno, aunque las 116 pruebas con medalla de este año son más que en el pasado.

El país estableció el récord el viernes de más medallas de oro ganadas por una nación en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno cuando el biatleta Johannes Dale-Skjevdal ganó la salida en masa de 15 kilómetros.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

