Klaebo rompe récord en esquí de fondo y Stolz queda cuarto en patinaje de velocidad

Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, cruza la línea de meta para ganar la medalla de oro durante la salida masiva de 50 km de esquí de fondo masculino en estilo clásico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el sábado 21 de febrero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) AP

El triunfo de Klaebo en la salida masiva de 50 kilómetros fue su sexta victoria en los Juegos de Milán-Cortina y pulverizó el récord de casi 50 años establecido por el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, quien ganó cinco oros en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980.

El compañero de equipo de Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget, se llevó la plata, y Emil Iversen ganó el bronce, en un podio completamente noruego.

La victoria amplía el récord de Klaebo de más medallas de oro olímpicas de invierno en su carrera a 11, a lo largo de tres Juegos. La marca anterior era de ocho, que Klaebo rompió el 15 de febrero.

Klaebo tiene la segunda mayor cantidad de oros olímpicos en total. El gran nadador de Estados Unidos Michael Phelps tiene 23.

Jordan Stolz se quedó sin la oportunidad de convertirse en el primer hombre desde 1994 en conseguir tres medallas de oro en patinaje de velocidad en pista larga en unos mismos Juegos Olímpicos, al terminar el estadounidense cuarto en la salida masiva, detrás del campeón de 40 años Jorrit Bergsma, de los Países Bajos.

Bergsma es el hombre de mayor edad en ganar un oro en patinaje de velocidad, al finalizar por delante de Viktor Hald Thorup, de Dinamarca, y del italiano Andrea Giovannini.

El oro en la salida masiva femenina también fue para una patinadora neerlandesa: la campeona mundial vigente Marijke Groenewoud. Ivanie Blondin, de Canadá, fue la medallista de plata por segundos Juegos consecutivos, seguida por Mia Manganello, de Estados Unidos, con el bronce.

Récord dorado para Estados Unidos

El equipo olímpico de Estados Unidos ganó su 11.ª medalla de oro de los Juegos, un récord, cuando el trío de Kaila Kuhn, Connor Curran y Chris Lillis se llevó el título en aéreos mixtos.

El 11.º oro rompe el récord del país establecido en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en suelo de Estados Unidos —en Salt Lake City en 2002—.

Los curlers de Canadá se llevan el bronce

Canadá, primer preclasificado, venció a Estados Unidos por la medalla de bronce en curling femenino, después de haber sido sorprendido por Suecia en las semifinales.

El equipo de Rachel Homan ganó 10-7 para negar a las estadounidenses su primera medalla en la prueba.

Continúa el debut del skimo

Emily Harrop por fin pudo tener en sus manos una medalla de oro olímpica, al combinarse con Thibault Anselmet para ganar el relevo mixto para Francia como parte del debut olímpico del esquí de montaña.

Harrop y Anselmet completaron el recorrido de Stelvio con un tiempo de 26 minutos, 57,44 segundos, y resistieron el empuje del equipo suizo de Marianne Fatton y Jon Kistler por 11,86 segundos. Los españoles Ana Alonso Rodriguez y Oriol Cardona Coll se quedaron con el bronce.

Harrop era la favorita para ganar el sprint individual el jueves y la primera medalla olímpica de skimo de la historia, pero terminó por detrás de Fatton. Anselmet fue tercero en su prueba, con Cardona Coll adjudicándose el oro.

Doblete italiano

Los esquiadores de estilo libre Simone Deromedis y Federico Tomasoni aumentaron la cosecha de medallas del país anfitrión olímpico con un 1-2 en la final masculina de skicross.

Deromedis dominó la final de cuatro esquiadores para ganar el oro, mientras que Tomasoni necesitó un final decidido por foto para quedarse con la plata tras estirarse y apenas superar a Alex Fiva. Ambos celebraron con banderas italianas sobre los hombros mientras caía la nieve.

Deromedis le dio a Italia su 10.ª medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, mientras que él y Tomasoni elevaron el total de Italia a 29.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP