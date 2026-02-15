americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Klaebo establece un nuevo récord olímpico inveral con su noveno oro

TESERO, Italia (AP) — La estrella noruega del esquí de fondo Johannes Høsflot Klaebo ganó su novena medalla de oro, para establecer el récord de mayor número de medallas en los Juegos de Invierno.

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo cerca de la línea de meta para ganar la medalla de oro en el relevo 4x,75 del cross country masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno en Tesero, Italia el domingo 15 de febrero del 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
El noruego Johannes Hoesflot Klaebo cerca de la línea de meta para ganar la medalla de oro en el relevo 4x,75 del cross country masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno en Tesero, Italia el domingo 15 de febrero del 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

El atleta de 29 años cerró el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Antes de la prueba compartía el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjorn Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora está solo en la cima.

“¡Me gusta cómo suena eso! Es un título bastante bonito”, comentó Klaebo tras la carrera.

“Es especial hacerlo junto con este grupo. En Noruega, ganar el relevo es lo que de verdad importa, y hoy todos cumplimos”, añadió.“Nos hemos divertido muchísimo, tanto aquí como en las concentraciones de entrenamiento a lo largo del año. Ha sido una gran temporada. Hoy, aunque todos estaban nerviosos, aun así había un ambiente relajado”.

Klaebo completó una carrera impecable, aunque con apariencia desenfadada, y redujo la velocidad antes de la meta para saludar con la mano a los aficionados que lo vitoreaban, antes de terminar en 1 hora, 4 minutos y 24,5 segundos. Francia mantuvo su sólido rendimiento y fue segunda, a 22,2 segundos, mientras que Italia quedó tercera con un retraso de 47,9 segundos.

Pese a un inicio fuerte, Estados Unidos terminó sexto, por detrás de Finlandia y Canadá.

Impulsada por los ovaciones del público local, Italia cerró con Federico Pellegrino, que compite en su última temporada. Celebró con los aficionados, bailando al ritmo de clásicos del pop italiano interpretados con una trompeta.

“Esto es algo con lo que soñé durante mucho tiempo”, expresó Pellegrino. “Creo que hace dos años, cuando empecé a pensar en unos Juegos Olímpicos en casa y vi que mis compañeros elevaban su nivel, el sueño se convirtió en un objetivo y hoy lo logramos. ¡Es algo! Quizá sea de lo que más orgulloso me siento en mi carrera”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter