Kirk Cousins irá a la agencia libre. Falcons lo darán de baja, dice gerente general

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Falcons de Atlanta han notificado al mariscal de campo Kirk Cousins que planean darlo de baja el próximo mes, cuando se abra el mercado de agentes libres, manifestó el martes el nuevo gerente general Ian Cunningham.

“Por lo que ha hecho en su carrera, le debíamos esto, simplemente para darle claridad de cara a la agencia libre”, comentó Cunningham en el evento “combine” de cazatalentos de la NFL en Indianápolis.

Cousins, veterano de 14 años, jugó dos temporadas con los Falcons con resultados en el mejor de los casos, irregulares, tras firmar un contrato de 180 millones de dólares unas seis semanas antes de que Atlanta reclutara a Michael Penix Jr. con la octava selección global en 2024.

Penix ganó el puesto en 2025, antes de que una lesión de rodilla que puso fin a su temporada devolviera la titularidad a Cousins en el tramo final.

Cousins fue titular en 22 de 34 partidos durante las últimas dos temporadas, con marca de 12-10. Lanzó 16 intercepciones, la mayor cantidad de la liga, en apenas 14 partidos en 2024.

El jugador de 37 años tiene marca de 88-77-2 como titular con Washington, Minnesota y Atlanta.

Con su acuerdo recientemente reestructurado, Cousins tendría su salario de 2027 (67,9 millones de dólares) totalmente garantizado si permaneciera en el roster para el tercer día del nuevo año de la liga.

Los Falcons también colocaron el martes la etiqueta de jugador franquicia al ala cerrada Kyle Pitts, lo que impide que se convierta en agente libre.

Pitts, la cuarta selección global del draft de 2021, obtuvo honores de All-Pro del segundo equipo después de registrar los números máximos de su carrera con 88 recepciones y cinco touchdowns la temporada pasada. Sus 928 yardas por aire fueron la segunda mayor cifra entre las alas cerradas de la NFL, solo por detrás de Trey McBride, de Arizona.

Se espera que Pitts gane alrededor de 16 millones de dólares este año bajo la etiqueta de jugador franquicia. El próximo martes es la fecha límite para que los equipos utilicen la etiqueta de jugador franquicia o la de transición con los jugadores.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

