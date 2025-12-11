Kirk Cousins guía a Falcons hacia triunfo de 29-28 sobre los tambaleantes Buccaneers

Compartir en:









Zane González, pateador de los Falcons de Atlanta, festeja tras convertir un gol de campo ante los Buccaneers de Tampa Bay, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

En tercera y 28 durante la última serie ofensiva de los Falcons, Cousins completó un pase de 14 yardas a Pitts. En cuarta y 14, conectó con David Sills para 20 yardas, lo que dejó lista la escena para González.

Los Falcons (5-9) se sobrepusieron a un récord indeseable de la franquicia, con 19 penalizaciones, y a un déficit de 28-14 en el último cuarto.

Baker Mayfield sufrió una intercepción crucial en el último cuarto y los Buccaneers (7-7) perdieron por quinta vez en seis duelos, quedando medio juego detrás de Carolina, que lidera la División Sur de la Conferencia Nacional.

Los Bucs, tetracampeones defensores de la división, se enfrentarán a los Panthers (7-6) dos veces en los últimos tres duelos.

Usando sus camisetas Creamsicle en el 48º aniversario de la primera victoria de la franquicia —llegó después de un comienzo de 0-26—, los Buccaneers fueron abucheados al salir del campo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP