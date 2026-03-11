americateve

Kinsky recibe apoyo de la comunidad de arqueros tras debacle en Champions, no de su técnico

No hubo un brazo sobre el hombro por parte de su entrenador cuando el arquero de Tottenham Antonin Kinsky se marchó cabizbajo del campo tras ser sustituido apenas 17 minutos después de su calamitoso debut en la Liga de Campeones.

Antonin Kinsky (31), arquero de Tottenham, es consolado por defensor argentino Cristian Romero, durante el partido contra el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)
En cambio, el apoyo para el checo de 22 años llegó desde la comunidad de porteros.

David De Gea, de la Fiorentina, escribió en redes sociales después de que Kinsky fuera retirado del campo tras cometer dos errores que derivaron en goles al inicio de la derrota 5-2 de Tottenham ante el Atlético de Madrid en los octavos de final el martes: “Nadie que no haya sido arquero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición.

“Mantén la cabeza en alto y volverás a intentarlo”, añadió el español.

En su papel de comentarista para CBS Sports, Peter Schmeichel, el exguardameta del Manchester United y la selección de Dinamarca Peter Schmeichel, manifestó que se sentía “realmente, realmente apenado” por Kinsky, quien falló dos despejes al intentar sacar el balón con pases desde su área, lo que derivó en los goles sucesivos de Marcos Llorente y Julián Álvarez.

Schmeichel también tuvo palabras duras para Igor Tudor, el técnico de Tottenham que ni siquiera reconoció a Kinsky cuando el joven portero se marchaba del campo y se metía directamente en el túnel. Tudor simplemente siguió mirando fijamente hacia la cancha.

Schmeichel sostuvo que Tudor debió haber mantenido a Kinsky en el partido, al menos hasta el descanso.

“Eso va a tener repercusiones para el resto de su carrera”, afirmó Schmeichel. “Este será un momento que todo el mundo del fútbol recordará siempre cada vez que vean y escuchen su nombre. Lo que ha hecho ahí, para mí, le ha destrozado por completo la carrera. Va a necesitar algo para superar eso”.

Paul Robinson, exportero de Tottenham que comentó el partido para la BBC, indicó que ser sustituido tan pronto sería “devastador para la confianza” de Kinsky.

“Nunca he visto eso en un campo de fútbol”, dijo Robinson, en una opinión compartida por el exguardameta de Inglaterra Joe Hart, también presente en el partido para la cadena TNT Sports.

“Se me rompe el corazón por él”, expresó Hart.

Tudor dijo que habló con Kinsky después del partido y que lo sacó para “proteger al chico”.

“Él lo entiende todo”, señaló el técnico croata. “Es una gran lección, por desgracia ocurrió en este gran partido”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

