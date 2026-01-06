americateve

Kingsbury y Whitt Jr. dejan a los Commanders tras una temporada de 5-12 según fuente de AP

Los coordinadores Kliff Kingsbury y Joe Whitt Jr. ya no forman parte del personal del entrenador en jefe Dan Quinn con los Commanders de Washington tras una temporada de 5-12, según informó el martes a The Associated Press un funcionario del equipo con conocimiento de los movimientos.

ARCHIVO - Kliff Kingsbury, excoordinador ofensivo de los Commanders de Washington, en el campo antes de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Vikings de Minnesota, el pasado 7 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr, Archivo)
La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los cambios en el personal aún no se habían anunciado.

Kingsbury, coordinador ofensivo, y Whitt, quien había estado a cargo de la defensa durante la temporada llegaron a Washington con Quinn antes de la temporada 2024.

Según la persona que describió las decisiones del martes a AP, Quinn y Kingsbury se reunieron en la mañana para hablar sobre el futuro de la ofensiva del equipo, que tiene como estrella al quarterback Jayden Daniels.

Quinn y Kingsbury acordaron mutuamente separarse, dijo el funcionario.

Whitt fue despedido, lo cual no fue sorprendente dado el mal resultado de la defensa de Washington esta temporada. Un dato: ningún equipo en la NFL permitió a los oponentes ganar más yardas.

En otro cambio, Bobby Johnson ya no es el entrenador de la línea ofensiva de Washington.

Estos cambios se producen dos días después de que la decepcionante campaña de los Commanders terminara, muy lejos de hace un año, cuando la primera temporada de Quinn en Washington incluyó un récord de 12-5 en la temporada regular, una carrera hasta el juego de campeonato de la NFC y el honor de Novato Ofensivo del Año de la AP para Daniels, la segunda selección general del draft.

Pero Daniels siguió lesionándose esta temporada, logrando comenzar solo siete juegos y siendo descartado en diciembre tras una serie de lesiones en su rodilla izquierda, isquiotibial derecho y codo izquierdo.

“Me encanta trabajar con Kliff. Él y yo tenemos una relación especial. La hemos construido durante los últimos dos años. Desearía haber estado más en el campo para jugar para él este año pasado”, señaló Daniels el lunes, cuando los jugadores vaciaron sus casilleros en las instalaciones del equipo en Ashburn, Virginia.

En su conferencia de prensa conjunta de fin de temporada el lunes, Quinn y el gerente general Adam Peters no proporcionaron respuestas sobre posibles cambios en el cuerpo técnico, pero Peters dejó claro de quién serían esas decisiones.

"No estoy involucrado en cualquier decisión que sea", dijo Peters. "Siempre es decisión de DQ y lo apoyo en lo que quiera hacer".

